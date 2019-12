Afrique de l’ouest et du centre : Aperçu humanitaire hebdomadaire (17 – 23 décembre 2019)

TCHAD

ATTAQUE CONTRE DES CIVILS AU LAC TCHAD

Le 17 décembre, des membres armés non identifiés ont attaqué un village de pêcheurs près de Kaiga Ngouboua, dans le département de Kaya, faisant 14 morts et cinq blessés. Ils ont aussi enlevé 13 personnes. Lors d’une autre attaque au sud de Ngouboua, le 16 décembre, des hommes armés ont tué huit personnes et enlevé 10 personnes, dont six femmes. En cette période de l’année, les pêcheurs défient les restrictions d'accès pour chercher de la nourriture pour leurs familles.

La montée du niveau d’eau saisonnière du Lac Tchad facilite aussi la mobilité des groupes armés.

RD CONGO

LES INONDATIONS PRIVENT LES ENFANTS D’ACCES A L’ECOLE

Les autorités de la province de Tshopo ont répertorié au moins 64 écoles touchées par les inondations. Certaines structures scolaires se sont effondrées, d’autres sont inondées et les manuels, le matériel scolaire et le mobilier ont été détruits.

Quelque 12 300 élèves sont privés d'accès à l'éducation. 10 des 17 zones sanitaires de la province de Tshopo sont touchées par les inondations, affectant plus de 133 000 personnes dans 131 villages. De nombreuses personnes sont hébergées par d'autres familles. Dans les provinces voisines du Bas-Uélé et du Haut-Uélé, près de 30 000 personnes sont également affectées. Le 16 décembre, l'Union européenne a annoncé l'allocation d'un million d'euros pour aider les personnes affectées par les inondations en RD Congo.

LA FLAMBEE DE ROUGEOLE PERSIST

Selon les autorités sanitaires, 10 966 cas de rougeole, dont 66 décès, ont été enregistrés du 1er janvier au 8 décembre dans 16 des 36 zones sanitaires de la province de l'Ituri. La zone de santé de Biringi reste la plus touchée avec 2 131 cas, dont sept décès. Cette année, l'épidémie a dépassé celle de l'an dernier. A la même période, on dénombrait 46 décès et 3 921 cas.

MALI

100 000 ENFANTS DEPLACES PAR LA VIOLENCE

Le 17 décembre, Save the Children a tiré la sonnette d’alarme sur la situation des enfants au Mali. Ils sont les plus touchés par l’aggravation de la crise dans le nord et le centre du pays. Quelque 90 000 enfants et leurs familles ont dû fuir au cours des derniers mois en raison d'une flambée de violence intercommunautaire et entre les groupes armés et les forces gouvernementales dans la zone frontalière avec le Burkina Faso et le Niger. Au total, 200 000 personnes sont déplacées à travers le pays, dont environ 105 000 enfants. Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire est passé de 3,2 millions en janvier à 3,9 millions en décembre, soit un cinquième de la population.

NIGERIA

EXECUTION ET ENLEVEMENT DE CIVILS DANS LE BORNO

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies par intérim, M. Antonio Jose Canhandula, a condamné l'exécution et l'enlèvement de civils dans le nord de l'État de Borno, le 23 décembre. Plus de 36 000 personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit, dont environ la moitié sont des civils.

Depuis le début de 2019, neuf travailleurs humanitaires ont déjà perdu la vie alors qu'ils essayaient d’apporter une aide vitale à ceux qui en ont désespérément besoin dans l'État de Borno. Le 16 décembre, le Gouverneur de l'Etat de Borno, Umara Zulum, a exprimé ses préoccupations quant à la détérioration de la situation sécuritaire liée à la recrudescence des attaques dans les zones de gouvernement local du nord du pays et a exprimé ses craintes face à la détérioration imminente de l'insécurité alimentaire et la perte de moyens de subsistance des agriculteurs, commerçants et pêcheurs.