Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (15 - 21 mai 2018)

CAMEROUN

ATTAQUES CONTRE DES ÉCOLES ET DES ENSEIGNANTS

Au moins huit attaques armées et contre-offensives militaires ont été enregistrées dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest entre le 9 et le 13 mai.

Les groupes séparatistes ont non seulement intensifié les attaques mais ciblent de plus en plus les civils, en particulier les écoles et les enseignants. Le 11 avril, des hommes armés non identifiés ont attaqué une école secondaire à Bafut, dans la région du Nord-Ouest. Un assaillant a été tué et deux autres arrêtés par l'armée. Le 27 avril, un enseignant a perdu la vie après une attaque contre une école à Muyuka, localité située dans la région du Sud-Ouest. Ces incidents font suite aux menaces de groupes armés contre ceux qui ignorent leur directive « Aucune école ouverte en Ambazonie ».

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L'INSÉCURITÉ INTERROMPT LES OPÉRATIONS HUMANITAIRES DANS UNE RÉGION DE L'OUEST

L'insécurité généralisée restreint de plus en plus les opérations humanitaires. Trois organisations humanitaires internationales ont été contraintes de se retirer de la région d'Amada-Gaza, au sudouest, près la troisième plus grande ville du pays Berberati, en raison des menaces et attaques des groupes armés. Les travailleurs humanitaires ont également été attaqués dans d'autres régions.

Le 11 mai, des hommes armés ont cambriolé une équipe de travailleurs humanitaires près de la ville de Batangafo, dans le nord du pays. Personne n'a été blessé dans l'incident survenu moins d'une semaine après que l’organisation d’aide ait repris ses activités dans la région. Séparément à Kaga Bandoro, également dans le nord, des hommes armés ont malmené un chauffeur d'une et volé son véhicule. Les organisations humanitaires de la région ont été contraintes de limiter leurs déplacements et de suspendre certaines opérations. Le 16 mai, quatre ONG et une église ont également été pillées à Bambari à la suite d’une flambée de violence le 15 mai. L'insécurité a provoqué une suspension temporaire des activités humanitaires à Bambari et dans les axes environnants.

RD CONGO

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE VIRUS EBOLA DANS LA RÉGION DE MBANDAKA

Au 21 mai, 26 décès et 49 cas confirmés ou suspects de maladie à virus Ébola ont été enregistrés dans la région de Mbandaka, dans le nord-ouest de la province de l'Équateur, selon l'OMS. Le Ministère de la Santé, l'OMS et d'autres partenaires, incluant le Ministère de la Santé de la Guinée, ont lancé le 21 mai une campagne de vaccination dans les zones affectées.

La vaccination, visant à bloquer la progression de la maladie, ciblera d'abord le personnel de santé, ensuite les contacts des patients et les contacts des contacts.

Au 21 mai, 7 540 doses du vaccin on été mis à la disposition de la RDC et 8 000 autres seront disponibles dans les prochains jours.

Le vaccin est encore expérimental et a été utilisé pendant l'épidémie qui avait sévi en Guinée et au Sierra Leone en 2015.

NIGERIA

PLUS DE 5 300 DÉPLACÉS EN UNE SEMAINE

Selon les dernières données de l'OIM, plus de 5 300 personnes ont été déplacées entre le 9 et le 14 mai en raison des opérations militaires en cours et de la crainte d'attaques par des groupes armés dans plusieurs localités du nord-est du Nigeria. L'afflux quotidien de nouveaux arrivants dans les camps et les communautés hôtes à travers ces localités augmente la pression sur les ressources déjà limitées des populations déplacées existantes. Plus de 100 000 nouveaux déplacements, principalement dus aux opérations militaires en cours, ont été signalés depuis fin octobre 2017.

Les acteurs humanitaires s'emploient à mobiliser des ressources supplémentaires, notamment des vivres, des articles ménagers de base, des abris et des fournitures médicales pour répondre aux besoins croissants.