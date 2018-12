Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Yahuma, Province de Tshopo, RDC, Décembre 2018

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Yahuma est située dans le territoire de Yahuma, province de la Tshopo en République Démocratique du Congo (RDC). Cette ZS a une superficie de 20.753km² avec une population estimée à 226.954 habitants. Sa densité est de 11 habitants au km². La population de la ZS de Yahuma est hétérogène avec 2 ethnies, les Ngando et les Mbesa, dont les Ngandos sont majoritaire, chacune parle la langue portant le nom de la tribu avec des modes de vie différentes.

Elle est limitée à l’Est par la ZS de Yabahondo par la rivière Loleka et forêt de Bolinga, à l’ouest par la ZS de Pimu par la rivère Ifofonda et la ZS de Djolu par la rivière Lopori, au Nord par les ZS de Basoko et de Yalimbongo par le fleuve Congo, au Sud les ZS d’Ikela et d’Opala par la forêt Equatoriale.

Le relief est caractérisé par un relief peu varié marqué par une plaine qui s’étend au Sud-Ouest et qui se situe dans la cuvette centrale sur le sol sablo-argileux. Le climat est de type equatorial avec deux saisons : une saison sèche de décembre à mi-avril, et une saison pluvieuse de mi-avril à novembre interrompue par une petite saison sèche en juillet.

La végétation est dominée par la forêt équatoriale.

Sur le plan hydrographique, la zone est contournée et traversée par plusieurs rivières: le fleuve Congo, Lopori, Lokombe, Lonua et Loleka.

Une petite partie de la ZS est couverte par le réseau téléphonique (Vodacom) et elle est accessible par voie fluviale par le fleuve Congo et voie routière, qui la relie à la ville de Kisangani à une distance de 314 Km. Signalons aussi que l’accessibilité par voie routière est difficile suite l’état délabré des routes qui impact même négativement le revenu de la population.

Sur le plan socioéconomique1 , la majorité de la population vit de l’agriculture et de la chasse respectivement 40 % et 30%, la pèche et le petit commerce viennent en second lieu, l’élevage de volaille et petit bétail, la pêche artisanale et quelques activités saisonnières (cueillette de champignon et le ramassage des chenilles).

La ZS connaît une période de soudure allant de janvier à mars (3 mois). Durant cette période les poissons et gibiers deviennent rares, ce qui rend les marchés plus instables et occasionne déjà une augmentation de prix de ces produits qui accompagnent la Chikwangue (Lohemba et Bombita) comme aliment de base. Les ménages ont moins d'accès à ces aliments et sont plus en insécurité alimentaire avec le risque de développer la malnutrition. La stratégie de survie la plus utilisée reste la diminution de la quantité et de la fréquence des repas par jour dans le ménage, car la plupart des ménages ont en moyenne un repas par jour hors de la période de soudure.

La ZS de Yahuma connaît un problème d’approvisionnement en eau potable. Elle compte au total 318 sources dont aucune n’est aménagée. Il existe seulement trois forages aménagés dans une seule aire de santé (Musite) par la société PHC (Plantation d’huilerie du Congo) depuis décembre 2015. Aucun frais n’est exigé à cette population pour en bénéficier puis l’entretien de ces ouvrages est à la charge de la société. Ce nombre de forages aménagés ne couvre pas le besoin de la population qui fait recourt à l’eau du fleuve Congo, aux sources d’eau non aménagées, eau des rivières, des ruisseaux et de la pluie qui se vend à 500 FC par bidon de 25litres au chef lieux de la ZS.

Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, 4 centres de santé de référence, 23 centres de santé et 32 postes de santé couvrant ainsi 27 Aires de Santé.

Les pathologies les plus fréquentes de Novembre 2017 à Octobre 2018, selon le système d’information sanitaire, sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la fièvre typhoïde, l’anémie et les maladies diarrhéiques. Nous signalons en outre que la zone traverse une épidémie de rouge une épidémie de rougeole une épidémie de rougeole déjà déclarée avec plus de 93 cas notifiés entre mi-juin et novembre la date de l’enquête avec 5 décès. Aucun appui n’a été donné à la zone dans le cadre de cette épidémie et aucune disposition prise par la zone pour faire face à cette épidémie. Cette épidémie frappe plus les AS qui sont la grande route reliant le port de Lokutu qui est la limite entre la ZS de Basoko qui traversait déjà cette situation et celle de Yahuma par le fleuve Congo. Signalons aussi que la rougeole est une des causes de la mortalité dans la zone chez les enfants de moins de 5 ans avec une proportion de 11,1%.

Les activités préventives (CPN, CPS et CPON) et vaccinales sont en principe opérationnelles mais faiblement utilisés. La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en février 2017. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte de juillet 2018 pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole. Il est à noter que la stratégie utilisée pour la JSE était en fixe, qui risque de ne pas atteindre la couverture souhaitée suite à la charge horaire des parents (travaux champêtres). Signalons aussi la grande résistance de beaucoup de parents qui refusent avec toute énergie les activités de JSE et la vaccination de leurs enfants suite aux Manifestations post-intentionnelles par certains antigènes et conflits d’intérêt des membres du bureau central de la zone de santé (BCZ).

La dernière campagne nutritionnelle dans la ZS de Yahuma fut réalisée en Novembre 2016 par le PRONANUT NATIONAL avec l’appui de l’UNICEF. Cette enquête avait révélé le taux de MAG de 11,7% [9,3-14,6%] et le taux de MAS de 1,3% [0,7-2,4%], exprimé en z-score selon l’OMS. Comparativement à l’année 2018, les chiffres montrent qu’il y a dégradation plus importante de la situation nutritionnelle dans le territoire de Yahuma et ce phénomène pourrait s’expliquer par :