Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Wembo Nyama, Province de Sankuru, RDC, Octobre 2018

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Wembo Nyama est située dans le territoire de Katako Kombe, province du Sankuru en République Démocratique du Congo (RDC). Cette ZS a une superficie de 6.420km² avec une population estimée à 110.572 habitants. Sa densité est de 18 habitants au km². La population de la ZS de Wembo Nyama est une ethnie homogène « Tetela », toute parle la langue portant le nom de la tribu.

Elle est limitée à l’Est par la ZS de Tunda, province de Maniema sur la rivière Lomami, à l’ouest par la ZS de Tshumbe, au Nord par la ZS de Dikungu, et au Sud par la ZS de Tshumbe.

Le relief reste dominé par des plaines et des collines par endroit sur le sol sablo-argileux. Le climat est de type tropical avec 2 saisons : une saison sèche de mi-avril à mi-août, et une saison pluvieuse de mi-août à mi-avril interrompue par une petite saison sèche en janvier. La végétation est dominée par la savane et foret galérie par endroit.

Sur le plan hydrographique, la zone est contournée traversée par plusieurs rivières: Lomami, Lotembo, Ongomadi, Olelanya, Osu et Ovulambe.

Une partie de la ZS est couverte par les réseaux téléphoniques (Vodacom et Airtel), elle est accessible par voie routière, qui la relie à la ville de Lodja à une distance de 180 Km. Elle est aussi accessible par voie aérienne avec le petit porteur de l’église Méthodiste Unie qui atterrit sur un aérodrome d’une longueur de plus 1000m.

Sur le plan socioéconomique1 , la majorité de la population vit de l’agriculture, le petit commerce vient en second lieu, l’élevage de volaille et petit bétail, la pêche artisanale et quelques activités saisonnières ( cueillette de champignon et la chasse des oiseaux). La zone a connu un phénomène naturel d’inondation due à l’abondance des pluies causée par le chauffement climatique qui a envahi les champs des riz cultivés le long des rivières et sources d’eau par la population des 2 axes Olota et Ahamba. Sur ce, on signale aussi l’incendie des plus des 100 cases avec tout ce qui s’y trouvait, réserve alimentaire, ustensiles, vêtements et autres biens par le feu du brûlage d’un jardin dans le village Wondo à 58 Km du BCZS. Ces 2 situations auraient un impact négatif sur la sécurité alimentaire de la population cette partie de la zone.

La ZS connaît une période de soudure allant d’août à Octobre (3 mois). Durant cette période le riz et millet deviennent rares, ce qui rend les marchés plus instables et occasionne déjà une augmentation de prix de ces produits de base. Les ménages ont moins d'accès à l’aliment de base et sont plus en insécurité alimentaire avec le risque de développer la malnutrition. La stratégie de survie la plus utilisée reste le recours au foufou à base de manioc, soit la diminution de la quantité de repas et en fréquence par jour dans le ménage, car la plupart des ménages ont en moyenne un repas par jour.

La ZS de Wembo Nyama connaît un problème d’approvisionnement en eau potable. Elle compte au total 183 sources dont aucune n’est aménagée. Il existe seulement quatre forages aménagés par l’église Méthodiste Unie en avril 2018.

Pour l’entretien des forages, le comité de gestion exige une petite contribution de la communauté à raison de 100 Franc congolais par 25 litres dont tous les ménages ne s’en procurent pas suite aux moyens financiers trop limités. Ce nombre de forages aménagés ne couvre pas le besoin de la population qui fait recourt aux sources d’eau non aménagées, eau des rivières, des ruisseaux et de la pluie.

Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, 5 centres de santé de référence, 10 centres de santé et 17 postes de santé toutes, dans 15 AS.

Les pathologies les plus fréquentes d’Octobre 2017 à Septembre 2018, selon le système d’information sanitaire, sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, la malnutrition et la tuberculose pulmonaire.

Nous signalons en outre que la zone traverse une épidémie de rougeole une épidémie de rougeole avec plus de 278 cas notif idémie de rougeole iés entre mai et octobre la date de l’enquête avec 29 décès. Aucun appui n’a été donné à la zone dans le cadre de cet épidémie, seule la zone avait instauré un système de barrière avec les médicaments qui étaient disponibles dans les formations sanitaires en renforçant aussi la vaccination de routine des enfants. Cette pathologie figure parmi les causes de la mortalité rétrospective chez la population de moins de 5 ans qui est de 3,95 et elle seule a une proportion de 12,8%, le paludisme et la malnutrition avec 44,7% et 14,9% respectivement. Cette épidémie frappe plus les enfants de la population de l’axe Olota qui fait limite avec les 2 ZS Tshumbe et Dikungu, la population de l’axe Ahamba faisant frontière avec la ZS de Tunda province de Maniema qui traversent la même situation épidémiologique.

Les activités préventives (CPN, CPS et CPON) et vaccinales sont en principe opérationnelles. La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en février 2017. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte de juillet 2018 pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole. Il est à noter que la stratégie utilisée pour la JSE était en fixe, qui ne permet pas souvent d’atteindre la couverture souhaitée suite à la charge horaire des parents (travaux champêtres). Signalons aussi la présence des certains adeptes de l’église Kimbanguiste qui refusent avec toute énergie les activités de JSE et la vaccination des leurs enfants.

Aucune enquête nutritionnelle a été réalisée dans les années antérieures dans la zone. Une enquête nutritionnelle a été réalisée dans la ZS de Dikungu qui est voisine à Wembo Nyama par Action Contre la Faim en Septembre 2017. Cette enquête avait révélé le taux de MAG de 11,1% [8,7-14,1%] et le taux de MAS de 2,6% [1,8-3,8%], exprimé en z-score selon l’OMS.

La zone de Wembo-Nyama a connu un appui de l’UNICEF via PRONANUT Provincial sur la prise en charge nutritionnelle des cas de MAS avec une couverture totale dans les 15 AS. Avec cet appui, les Infirmiers titulaires (IT) de toutes les Aires de Santé ont été formés en PCIMA version 2012 par le PRONANUT Provincial. La prise en charge avait une durée de 18 mois de mai 2016 à Octobre 2017 dans 1 UNTI et 15 UNTA. Actuellement, elles sont non fonctionnelles par manque d’intrants depuis Octobre 2017.

La ZS est appuyée par l’Eglise Méthodiste Unie en médicaments et matériel, par FM via PNLP dans la prise en charge de gratuite du paludisme, Action Damien appuie la zone pour la prise en charge de la lèpre et tuberculose, UNICEF et OMS dans un appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies.

Sur le plan sécuritaire, la ZS de Wembo Nyama a connu un conflit coutumier entre le groupement Dikoka (situé dans l’AS Dikoka) et le village Onguwu situé dans la ZS de Tunda dans la province du Maniema, autour des étangs des poissons au niveau de la rivière Lomami il y a de cela 7 mois. Cette situation persiste et ne permet pas à la population de cette contré de bien vaquer à ses activités champêtres et quotidiennes.