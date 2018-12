Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Pay Kongila, Province de Kwilu, RDC, du 08 au 15 Juin

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Pay Kongila est située dans le territoire de Masi manimba, province du Kwilu en République Démocratique du Congo (RDC). La ZS de Pay Kongila a une superficie de 4.050km² avec une population estimée à 158.768 habitants. Sa densité est de 39 habitants au km². La population de la zone de santé de Pay Kongila est composée des ethnies Mbala, Ngongo, Suku et Samba.

Elle est limitée à l’Est par la zone de santé de Kingandu à l’ouest par la zone de santé de Moanza, au Nord par les zones de santé de Mosango et Lusanga, et au Sud par la zone de santé de Feshi.

Le relief est constitué de collines, plateaux et vallées avec un sol argilo- sablonneux. Le climat est de type tropical avec 2 saisons : une saison sèche de juin à août, et une saison pluvieuse de septembre à mai interrompue par une petite saison sèche de mi-janvier à mi- février. La végétation est constituée de savane herbeuse et de galeries forestières le long de la rivière Kwenge et petites rivières.

Sur le plan hydrographique, la zone est traversée par la rivière Kwenge, autres petites rivières (Lumbamba, Kenzelwengu, Vushi, Kafi, Lukula2, Lungani, Lwiyi, Kibolo et quelques petits ruisseaux de moindre importance.

L’activité principale de la population est l’agriculture de substance. Les activités secondaires par ordre d’importance sont l’élevage de gros et petit bétail, et de volaille, le petit commerce, la pisciculture, la fabrication de boisson alcoolisée la pêche artisanale, et quelques activités saisonnières (chasse, cueillette et ramassage des termites et chenilles).

La ZS connaît une période de soudure allant de juillet à août (2 mois). Durant cette période le manioc et le maïs deviennent rares, ce qui rend les marchés plus instables et occasionne déjà une augmentation de prix de ces produits.

Les ménages ont moins d'accès aux aliments de base et sont plus en insécurité alimentaire avec le risque de développer la malnutrition.

La stratégie de survie la plus utilisée reste la diminution de la quantité de repas par jour dans le ménage, par conséquent le nombre de repas passe de 2 à un repas en moyenne dans la plupart des ménages.

La ZS de Pay Kongila connaît un sérieux problème d’approvisionnement en eau potable. La REGIDESO n’existe pas dans la zone. Il existe seulement 42 sources d’eau aménagées par le programme village assaini de l’UNICEF et MEMISA/Belgique. Ce nombre de sources aménagées ne couvre pas le besoin de la population qui fait recouvert aux sources d’eau non aménagées, eau des rivières, des ruisseaux et de la pluie. On trouve aussi deux bornes fontaines au centre de la ZS qui malheureusement fournit seulement l’eau non potable mais utilisée pour d’autres besoins domestiques.

Le coût revient à 200 Franc congolais/bidon de 25 litres. Tous les ménages ne s’en procure pas suite aux moyens financiers trop limités mais utilisent l’eau des rivières et des sources non-aménagés.

Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, deux hôpitaux secondaires et 19 centres de santé.

Les pathologies les plus fréquentes de janvier à décembre 2017, selon le système d’information sanitaire, sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, l’anémie, la malnutrition et la fièvre typhoïde.

Les activités préventives (CPN, CPS et CPON) et vaccinales sont en principe opérationnelles. Il est à noter que lors de l’enquête l’activité vaccinale n’était pas fonctionnelle suite au problème de rupture des seringues autobloquantes. La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en octobre 2016. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte d’avril 2017 pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole. En janvier 2018, la ZS a été approvisionnée en Mébendazole et vitamine A par la division provinciale de la santé, antenne de Kikwit. La quantité du Mébendazole était insuffisante et ne pouvait pas couvrir toute la zone. Par conséquent, le bureau central de la zone de santé (BCZS) l’avait distribué dans certains centres de santé pour être utilisé en routine. Quant à la vitamine A, le lot envoyé avait déjà dépassé la date de péremption depuis août 2017.

Les sœurs Claretaines gèrent une structure à caractère social de prise en charge des cas de malnutrition aiguë. Cette structure fonctionne en collaboration avec le BCZS, mais sans respect du protocole national de PCIMA car le personnel de la ZS n’a jamais été formé en PCIMA. La ZS est appuyée par MEMISA dans le cadre d’un appui structurel pour les frais de fonctionnement (matériel, fournitures du bureau, carburant, etc) et par la banque mondiale à travers le PDSS (Projet de Développement du Système Sanitaire) pour les soins de santé primaires qui utilise la stratégie de FBP (Financement basé sur la performance). En plus, Action Damien appuie la zone pour la prise en charge de la lèpre et tuberculose, l’UNICEF dans le programme village assaini et UNICEF et OMS dans un appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies.