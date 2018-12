Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Mondombe, Province de la Tshuapa, RDC, Novembre 2018

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Mondombe est située dans le territoire d’Ikela, province de la Tshuapa en République Démocratique du Congo (RDC). Reliée à 545 kilomètres de Kisangani et à 340 kilomètres de Boende chef-lieu de la province, elle est limitée à l’Est par la ZS d’Ikela, à l’Ouest par Bokungu, au Nord par Djolu et Yahuma et au Sud par Yalifafu.

La ZS rurale de Mondombe compte une population totale estimée à 178.839 habitants1 repartie sur une superficie de 9.622 km, soit une densité d’environ 19 habitants au km2 . Elle connaît un climat de type équatorial. Une alternance de deux saisons est observée : une grande saison de pluie allant d’aout à décembre suivi de la grande saison sèche qui s’étend de janvier à Mars (3 mois). Noter que les deux grandes saisons sont intercalées par deux petites saisons de pluie (avril à mai) et sèche (juin à juillet).

La végétation reste dominée par la forêt dense sur un sol argilo sablonneux. Son hydrographie est plus intense, les rivières sont navigables. Les routes sont dans un état de délabrement très avancés ce qui fait de la voie maritime, la voie la plus utilisée par la population. Plusieurs rivières (Tshuapa, Lokina, Mokombe, Lofome et Loile) entourent et traversent la ZS.

La population de la ZS de Mondombe vit principalement de l’agriculture de subsistance, de la pêche, de la chasse et rarement du petit commerce. Les productions agricoles par ordre d’importance sont le manioc, le maïs, riz, le niébé et la patate douce. Il y a aussi les produits maraichers comme les légumes (amarantes, gombo, tomates, etc.). Bien que le manioc soit la culture la plus rependue, la production reste tout de même faible. Une partie de la population est riveraine et vit de la pêche artisanale. La grande partie de la production agricole et de la pêche n’est pas consommées localement mais elle est destinée à la vente. L’économie des ménages est très dépendante de l’agriculture, de la pêche et de la chasse.

La ZS connaît une période de soudure allant d’avril à mai (2 mois). Le manioc est l’aliment de base consommé sous forme de pate communément appelé « Mombita ». Le maïs est très souvent transformé en boisson alcoolisée. Pendant la soudure le prix de la chikwangue (Mombita) double voir même triple tel que constaté lors du déroulement de cette enquête suite à la rareté de manioc qui généralement est dû à la faible production. 22,2 % de causes de décès tel que révélé par le résultat de cette enquête reste la diarrhée, ceci s’expliquerait par un faible accès à l’eau potable et au manque d’hygiène. Notez qu’il existe 108 sources d’eau dans la zone dont aucune n’est aménagée et la population recourt aux eaux de pluies et la rivière.

La ZS compte 23 aires de santé. Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, 23 Centres de santé et 54 poste de santé. Les maladies les plus fréquentes selon le système d’information sanitaire sont le paludisme, l’anémie, les infections respiratoires aiguës et la diarrhée simple. Il a été observé une faible utilisation de service de santé par la population suite à la grande distance entre le centre de santé et les villages.

La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en Avril 2016. La dernière journée de santé de l’enfant (JSE), remonte de juin 2018 pour la supplémentation en vitamine A ainsi que le déparasitage au Mébendazole.

Le personnel de la ZS n’a jamais été formé en PCIMA. Cela étant, il n’existe aucune structure de prise en charge nutritionnelle dans la ZS.

La zone bénéficie d’un appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies de l’UNICEF et l'OMS. La Banque mondiale appuie la zone à travers le Projet de Développement du Système Sanitaire qui utilise la stratégie de Financement basé sur la performance pour les soins de santé primaires et le transport intrants lèpre et tuberculose. GAVI appuie la vaccination de routine dans la stratégie avancée, SANRU via ADRA approvisionne la zone en intrants paludéens et CARITAS dans les visites à domicile et des réunions du comité développement sanitaire et réunion monitoring interne. Action Damien dans la prise en charge de la lèpre et tuberculose.

JUSTIFICATION DE L’ENQUETE

Le bulletin de la surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) du troisième trimestre 2018 a rapporté 65 zones de santé de la RDC en alerte, dont la zone de santé de Mondombe, province de la Tshuapa. Celle-ci ayant apparue trois fois dans le passé, mérite une attention particulière.

C’est ainsi que lors de la réunion de la Cellule de Coordination des Mécanismes de Réponses Rapides aux Crises nutritionnelles convoquée le 23 octobre 2018 dans le bureau du PRONANUT à Kinshasa, il a été décidé qu’une enquête SMART devait être conduite par Action Contre la Faim en collaboration avec le Pronanut dans cette zone en alerte, dans le but de confirmer ou d’infirmer l’alerte.

Dans ce cadre, une équipe d’urgence d’Action Contre la Faim et du Programme National de Nutrition est déployée dans la zone de santé de Mondombe, Province de la Tshuapa, pour y mener une enquête nutritionnelle anthropométrique et de mortalité, selon la méthodologie SMART.

OBJECTIFS

• Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë, chronique, et de l’insuffisance pondérale (globale, modérée, et sévère) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois dans la ZS de Mondombe

• Evaluer la couverture de trois services de santé basiques dans cette même zone :

La vaccination contre la rougeole parmi les enfants âgées de 9 à 59 mois

Le déparasitage au Mébendazole chez les enfants de 12 à 59 mois sur les 6 derniers mois

La supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois sur les 6 derniers mois

• Evaluer les taux de mortalité rétrospective dans la ZS de Mondombe pour l’ensemble de la population et chez les moins de 5 ans durant la période de rappel de 88 jours.