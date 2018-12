Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Kanda Kanda, Province de Lomami, RDC, Octobre 2018

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Kanda Kanda est située dans le territoire de Luilu, province de Lomami en République Démocratique du Congo (RDC). Reliée à 38 kilomètres de Mwene Ditu et à 345 kilomètres de Kabinda chef-lieu de la province par la route nationale n°1, elle est limitée à l’Est par la ZS Kaniama et Ngandajika, à l’Ouest Kamiji et Mwene ditu, au Nord Kansansa et Mulumba et au Sud Kalenda et Luputa. La ZS rurale de Kanda Kanda compte une population totale estimée à 252.966 habitants1 repartie sur une superficie de 11 000 km2 , soit une densité d’environ 23 habitants au km2 . Elle connaît un climat de type tropical humide. Une alternance de deux saisons est observée : une longue saison de pluie allant de septembre à mai (9 mois) et la saison sèche de juin à août (3mois).

La ZS est dressée sur un plateau avec un sol argilo sablonneux et une végétation dominée par la savane herbeuse ce qui favorise la culture des produits vivriers dont le maïs, manioc, arachide et patates douces. Son hydrographie est plus intense, les rivières sont peu navigables et constituent les obstacles naturels sur les parcours routiers suite au manque des ponts ou de bac. Riche en crocodiles, la pèche y est peu développée. Deux grandes rivières (Luilu et Bondoyi) entourent et traversent la ZS.

La population de la ZS de Kanda Kanda est principalement agropastorale : de façon artisanal, elle produit principalement les maïs, le manioc et la patate douce récoltée précocement. La grande partie de la production agricole n’est pas consommées localement mais elle est vendue, pour servir au paiement de frais scolaire et soins médicaux. L’économie des ménages est très dépendante de l’agriculture et des petits commerces. La ZS connaît une période de soudure allant de octobre à décembre (3 mois). La ZS de Kanda Kanda a connu les conséquences de la guerre de Kamuena Nsapu qui a laissé derrière elle plusieurs dommages. La population a loupé deux saisons culturales par manque des semences. Le maïs est l’aliment de base consommé sous forme de pate communément appelé «bidia», mais il est souvent transformer en boisson alcoolisée. Pendant la soudure le prix du maïs double voir même triple (comme vu pendant la période de cette enquête) suite à la rareté de produit qui généralement est du la disponibilité occasionnée par la faible production. Cette situation vient appauvrir une population déjà démunie. L’accès aux terres cultivables reste limité pour l’ensemble de la population et plus particulièrement aux ménages ayant intégré certains villages de la ZS suite au mouvement Kamuena Nsampu.

A Kanda Kanda, 6% de la population a accès à l’eau potable et 1% seulement a une latrine hygiénique selon le Plan de Développement Sanitaire de la Zone Kanda kanda 2016 (PDSZ). Cela a un impact négatif sur l’augmentation des maladies des mains salles.

La ZS compte 18 aires de santé. Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, 4 hôpitaux secondaires et 18 centres de santé. Les maladies les plus fréquentes selon le système d’information sanitaire sont le paludisme, l’anémie, les infections respiratoires aiguës et la diarrhée simple. Il faut noter que depuis le départ du Projet de santé intégré (PROSANI) en juin dernier, une recrudescence des maladies est observée, plus particulièrement le paludisme. La prise en charge du paludisme est redevenu payant après la période de gratuité par PROSANI. Par conséquence, la population recourt à la médecine traditionnelle par manque de moyens financiers pour accéder aux structures de soin. Cependant un pic du paludisme a été observé au mois de septembre dernier. Les activités préventives (CPN, CPS et CPON) et vaccinales sont opérationnelles. On note également deux phases de vaccination contre la poliomyélite en septembre et octobre dernier.

La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en février 2017. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte d’Aout 2018 pour la supplémentation en vitamine A. Le déparasitage au Mébendazole n’a pas eu lieu faute de rupture d’intrants au niveau provincial.

La grande partie du personnel de la ZS n’a jamais été formé en PCIMA. Save the children a pris en charge les cas de MAS pendant 4 mois (de février en mai) dans deux aires de santé (Kabuela et Bakwa Bowa) sur les 18 que compte la ZS.

Actuellement il n’existe aucune structure de prise en charge nutritionnelle dans la ZS.

La zone bénéficie d’un appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies de l’UNICEF et l'OMS.

JUSTIFICATION DE L’ENQUETE

Le feuillet de juillet 2018 de la surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) a rapporté 66 ZS de la RDC en alerte, dont la ZS de Kanda Kanda, province de Lomami. Celle-ci ayant apparue précédemment dans le bulletin N°32, mérite une attention particulière.

C’est ainsi que lors de la réunion de la Cellule de Coordination des Mécanismes de Réponses Rapides aux Crises nutritionnelles convoquée le 07 septembre 2018 dans le bureau du PRONANUT à Kinshasa, il a été décidé qu’une enquête SMART devait être conduite par Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT dans cette zone en alerte, dans le but de confirmer ou d’infirmer l’alerte.

Dans ce cadre, une équipe d’urgence d’Action Contre la Faim et du PRONANUT a été déployée dans la ZS de Kanda Kanda, Province de Lomami, pour y mener une enquête nutritionnelle anthropométrique et de mortalité, selon la méthodologie SMART.

OBJECTIFS

• Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë, chronique, et de l’insuffisance pondérale (globale, modérée, et sévère) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois dans la ZS d’Kanda Kanda

• Evaluer la couverture de trois services de santé basiques dans cette même zone :

La vaccination contre la rougeole parmi les enfants âgées de 9 à 59 mois

Le déparasitage au Mébendazole chez les enfants de 12 à 59 mois sur les 6 derniers mois

La supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois sur les 6 derniers mois

• Evaluer les taux de mortalité rétrospective dans la ZS d’Kanda Kanda pour l’ensemble de la population et chez les moins de 5 ans durant la période de rappel de 100 jours.