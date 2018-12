Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Ipamu, Province de Kwilu, RDC, Aout 2018

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale d’Ipamu est située dans le territoire d’Idiofa, province du Kwilu en République Démocratique du Congo (RDC). Cette ZS compte à son sein deux communes rurales dont Dibaya lubwe et Mangai. Reliée à 788 kilomètres de Kinshasa et à 685 kilomètres de la ville de Bandundu par la route nationale n°1, elle est limitée à l’Est, Ouest, Nord et Sud respectivement par les ZS de Mikope, Kimputu, Oshwe et Idiofa. La ZS rurale d’Ipamu compte une population totale estimée à 216.009 habitants1 repartie sur une superficie de 3417 km2 , soit une densité d’environ 63 habitants au km2 . Elle connaît un climat de type tropical humide. Une alternance de deux saisons est observée : une longue saison de pluie allant de septembre à mai (9 mois), intercalée par une petite saison sèche de mi-janvier à mi-février et la saison sèche de juin à août (3mois).

Le sol est sablo-argileux, favorable à la culture. Le relief est dominé par la savane herbeuse au sud et boiseuse au nord.

Sur le plan hydrographique, la rivière Kasai et ses deux affluents (Piopio à l’Ouest et Lubwe au Sud) entourent et traversent la zone. Notez que la rivière Kasai et ses affluents sont navigables.

L’activité principale de la population est l’agriculture de subsistance, secondée respectivement par la pêche, le petit commerce ainsi que l’élevage de petit bétail et volaille. La ZS connaît une période de soudure allant de juin à aout (3 mois).

La ZS d’Ipamu connaît un problème d’approvisionnement en eau potable. La REGIDESO existe à Mangai et Dibaya Lubwe mais n’arrive pas à desservir toute la zone. Cependant même la partie desservie ne profite pas à l’ensemble de la population, par manque de moyen pour acheter un bidon de 25 litres d’eau qui revient à 200 Franc congolais. Il existe aussi 46 sources d’eau aménagées et 148 non aménagées. Bon nombre des ménages font recours aux eaux de pluie et des rivières.

La ZS compte 20 aires de santé. Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, six centres de santé de référence et 20 centres de santé. La population de la ZS d’Ipamu recourt également à la médecine traditionnelle.

Les maladies les plus fréquentes selon le système d'information sanitaire sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la fièvre typhoïde et la diarrhée simple. Depuis le mois de mai dernier une épidémie de choléra sévie dans la zone de santé d'ipamu. Cela étant, la Division Provinciale de la Santé de Kwilu par le truchement du PNLCHO (Programme National de lutte contre le Choléra) a doté la ZS des comprimés d'aquatabs et bidon de 25 litres pour le traitement de l'eau. Les activités préventives (CPN, CPS et CPON) et vaccinales sont opérationnelles. Il est à noter que l'activité vaccinale a connu un problème de rupture d'intrants à l'antenne PEV Kikwit en avril 2017. On note également, un problème de rupture de seringues autobloquantes à l'antenne de Kikwit depuis décembre 2017, qui empêche actuellement le déroulement de l'activité vaccinale. Quelques cas de refus, négligence ou manque d'intérêt de certains parents croyants à la doctrine de l'église des noirs sont signalés au niveau de la zone.

La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en mai 2017. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte de juin 2016 pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole. Depuis lors, aucune activité n’a été menée suite à une multitude de problèmes dans le cadre de la JSE.

En août dernier il y a eu campagne de distribution de masse de l’Albendazole chez les enfants à partir de 5ans et adultes.

Le personnel de la ZS n’a jamais été formé en PCIMA et donc il n’existe aucune structure de prise en charge nutritionnelle dans la ZS.

Le fond mondial appui la ZS dans la prise en charge du paludisme, Fondation Damien pour la prise en charge de la lèpre et tuberculose, le PBF (Performance-Based Financing) pour les soins de santé primaires en collaboration avec le Fond Mondial et la Croix Rouge Française dans la surveillance communautaire.