Action contre la Faim - Résumé d'enquête nutritionnelle, ZS de Citenge, Province de Kasaï Oriental, RDC, Août 2018

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Citenge est située dans le territoire de Katanda, province du Kasaï Oriental en République Démocratique du Congo (RDC). Cette ZS a une superficie de 875km² avec une population estimée à 259.037 habitants.

Sa densité est de 296 habitants au km². La population de la zone de santé de Citenge est homogène, toute parle la même langue « luba », toute fois elle est subdivisée en 3 groupements qui sont de Bena Kabindi, de Bakua Bowa, de Bakua Ndaba.

Elle est limitée à l’Est par la zone de santé de Bibanga à l’ouest par les zones de santé de Lukelenge et Bonzola, au Nord par la zone de santé de Mukumbi, et au Sud par la zone de santé de Tshilenge.

Le relief reste dominé par des plaines et des collines par endroit sur le sol sablo-argileux. Le climat est de type tropical avec 2 saisons : une saison sèche de mi-mai à mi-août, et une saison pluvieuse de mi-août à mi-mai interrompue par une petite saison sèche en janvier. La végétation est dominée par la savane.

Sur le plan hydrographique, la zone est traversée par la rivière Lubilanji et autres petites rivières : Lukelenge, Miya, Cimvuluila, Kapindu, Nsuluanganga, Mwavi.

Presque la totalité de la ZS est couverte par les réseaux téléphoniques (Vodacom, Orange et Airtel), elle est accessible par voie routière, qui la relie au chef-lieu de la ville province du Kasaï oriental.

Sur le plan socioéconomique1 , 80% de la population vit de l’exploitation artisanale de diamant, qui malheureusement est devenu rare à trouver. L’agriculture vient en second lieu et environ 10 à 15% seulement font cette activité, suivi du petit commerce, l’élevage de volaille, petit et gros bétail, la pêche artisanale et quelques activités saisonnières (ramassage des chenilles, sauterelles et cueillette de champignon).

La ZS connaît une période de soudure allant d’octobre à novembre (2 mois). Durant cette période le maïs devient rare, ce qui rend les marchés plus instables et occasionne déjà une augmentation de prix de ce produit de base. Les ménages ont moins d'accès à l’aliment de base et sont plus en insécurité alimentaire avec le risque de développer la malnutrition.

La stratégie de survie la plus utilisée reste la diminution de la quantité de repas par jour dans le ménage, car la plupart des ménages ont en moyenne un repas par jour.

La ZS de Citenge connaît un problème d’approvisionnement en eau potable. La REGIDESO n’existe pas dans la zone. Il existe seulement 79 sources d’eau et forages aménagés par le programme village assaini de l’UNICEF. Pour l’entretien des forages, le comité de gestion exige une petite contribution de la communauté. Ce nombre de sources et forages aménagés ne couvre pas le besoin de la population qui fait recourt aux sources d’eau non aménagées, eau des rivières (Lubilanji et autres), des ruisseaux et de la pluie avec tout risque d’exposition à la contamination du choléra présent actuellement dans la zone. A cela s’ajoute le coût de bidon d’eau de 25 litres qui revient à 100 Franc congolais, au niveau de forage, dont tous les ménages ne s’en procurent pas suite aux moyens financiers trop limités. On trouve aussi deux bornes fontaines non fonctionnelles (à l’hôpital secondaire de Kambaja et à l’HGR de Citenge) malgré qu’ils fournissaient seulement l’eau non potable mais utile pour d’autres besoins des malades en hospitalisation et agents.

Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, deux hôpitaux une prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère avait été mise en place par COOPI dans 10 AS (2 UNTI et 10 UNTA) pendant 6 mois et COOPI s’est désengagée en mai 2014. Après, l’UNICEF a appuyé la ZS et les Infirmiers Titulaires (IT) toutes les Aires de Santé ont été formées en PCIMA par le PRONANUT provincial. La prise en charge a été élargie dont 2 UNTI et 18 UNTA. Actuellement, elles sont non fonctionnelles par manque d’intrants depuis décembre 2016.

La ZS est appuyée par Fonds Mondial via Cordaid dans le projet VIH et appui en médicaments, par MSF/Belgique dans la lutte contre le choléra, Action Damien appuie la zone pour la prise en charge de la lèpre et tuberculose, l’UNICEF dans le programme village assaini, UNICEF et OMS dans un appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies et Solidarité dans le projet Eau Hygiène et Assainissement.

Sur le plan sécuritaire, dans la ZS de Citenge, il y a une situation d’insécurité sporadique la nuit par les creuseurs des mines associés aux hommes habillés en uniforme appelés communément « les suicidaires ». Pendant la journée, la situation est calme. secondaires, 8 centres de santé étatiques et 21 centres de santé privés.

Les pathologies les plus fréquentes de juillet 2017 à juin 2018, selon le système d’information sanitaire, sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, la malnutrition et la tuberculose pulmonaire. Nous signalons en outre que la zone traverse une épidémie de cholé une épidémie de choléra une épidémie de choléra sans précédent avec plus de ra 100 cas notifiés à ce jour et 4 décès.

L’appui de MSF/Belgique dans son projet d’urgence dans la zone assure les premiers soins. Les cas graves sont référés au centre de traitement de choléra, installé à l’hôpital général de Dipumba à Mbuji mayi, appuyé aussi par MSF/B. Selon le BCZS, le projet d’urgence des premiers soins va prendre fin le 15 août et si une autre alternance n’est pas trouvée dans le délai, la zone ne saura pas faire face à cette épidémie.

Les activités préventives (CPN, CPS et CPON) et vaccinales sont en principe opérationnelles. La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en février 2016. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte de février 2018 pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole. Il est à noter que la stratégie utilisée pour la JSE était en fixe, qui ne permet pas souvent d’atteindre la couverture suite à la charge horaire des mères qui s’occupent en grande partie de toute la charge du ménage (travaux champêtres, petit commerce, main d’œuvre dans les carrières de mine, etc.,).

La dernière enquête nutritionnelle réalisée date de novembre 2013 par le PRONANUT national avec l’appui financier du PAM et concernait tout le territoire de Katanda dont la ZS de Citenge fait partie. Cette enquête avait révélé le taux de MAG de 12,4% [9,5-16,1%] et le taux de MAS de 3,0% [1,9-4,7%], exprimé en z-score selon l’OMS. Suite à cette enquête