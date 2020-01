3.975 ménages sinistrés des pluies diluviennes de Kinshasa assistés par Caritas et Angel Cosmetics

Kinshasa, le 03 janvier 2020 (caritasdev.cd) : Caritas-Développement Kinshasa achève ce vendredi, par l’Hôpital de la Rive et la paroisse Saint Michel de Bandalungwa, la distribution de l’aide humanitaire d’urgence qu’elle apporte à 3.975 ménages sinistrés de dernières pluies diluviennes à Kinshasa. Débutée le 24 décembre 2019 par trois sites de la Commune de Limete, cette assistance bénéficie de l’appui financier d’Angel Cosmetics, une société commerciale de la place. Cette aide avait touché quatre autres quartiers de Makala, Selembao et Bumbu, trois jours plus tard.

Chaque ménage sinistré, préalablement identifié selon les critères de vulnérabilité par des équipes des Caritas paroissiales disséminées à travers toute la capitale de la RDC, a reçu un kit composé de la manière suivante : 5 kgs de riz ; 5 kgs de haricot ; 1 kg de sel de cuisine ; 1 litre d’huile végétale ; 8 pièces de sachets (en rouleaux) de pâte à tartiner chocolat ; 2 pièces de lotion anti-moustique et deux autres en spray ; 2 blocs de savons Fast jaunes et deux autres en bleu ; 5 sachets de savon en poudre Genie.

Par ailleurs, d’autres articles ménagers essentiels étaient destinés aux ménages ayant tout perdu lors de ce sinistre des mois de Novembre et Décembre 2019. Ainsi, 300 ménages ont reçu chacun une mousse ; 1.000 familles ont eu des seaux et 1.000 autres 2 douzaines de gobelets et assiettes en plastique.

« La distribution de ce vendredi 03 janvier 2020 visera les pensionnaires de l’Hôpital de la Rive dans la Commune de Ngaliema, dont le Bourgmestre est déjà informé. Ils ont été inondés par les eaux du fleuve Congo ainsi que les populations riveraines de la Commune de Bandalungwa », a indiqué Mr François MBUTSHITSHI, Responsable des Urgences de la Caritas-Développement Kinshasa.

Il sied de souligner que cette intervention humanitaire s’est faite sans aucune discrimination de religion ou autres, bien que réalisée par des équipes de la Caritas sur des sites des paroisses catholiques. Elle a été coordonnée par l’Abbé Bienvenu MASUNGA, Directeur de la Caritas-Développement Kinshasa, appuyé par Mme Dodie BIMWALA, Assistante en Marketing de la société Angel Cosmetics. L’appel d’urgence avait été lancé par Caritas Kinshasa pour la mobilisation des ressources financières afin de venir en aide aux sinistrés de la capitale de la RD Congo. Ces pluies diluviennes avaient causé des inondations, éboulements de terre, destruction énorme des biens ménagers, et surtout pertes en vies humaines.

L’appui financier apporté par Angel Cosmetics, par l’entremise de son Directeur Général, Mr Maher HOUDROUGE, constitue un acte de solidarité, un comportement citoyen à suivre et s’inscrivant dans l’optique de l’appel à la solidarité en faveur des sinistrés des inondations lancé par le Président de la République, Félix-Antoine TSHISEKEDI.

Ainsi, mardi 24 décembre 2019, les ménages sinistrés ciblés des quartiers Kingabwa, Mbamu et Ndanu dans la Commune de Limete, ont été servis, respectivement aux hospices Saint Kiwanuka et Saint Kizito, ainsi qu’à la paroisse Saint Bernard. Vendredi 27 décembre dernier, ce fut le tour des paroisses Saint Matthias, Sainte Claire et Sainte Christine de la Commune de Makala de servir de points de distribution de cette aide, y compris Kristu Molobeli de Selembao et Saint Antoine de Padoue de Bumbu.

Des besoins non encore satisfaits liés à la lutte anti-érosive

La distribution s’est faite par des équipes de la Caritas en présence des Autorités Politico-Administratives pour certains sites. Le cas du Chef du quartier Ndanu et le Chef de Localité Mbamu à Limete, dans la grande satisfaction des ménages bénéficiaires, visiblement à l’aise de voir la Caritas prendre la direction des opérations. Mais, les agents Caritas avaient préalablement collaboré avec les Chefs de rue dans le dernier ciblage des bénéficiaires.

Tous les Bourgmestres des sites retenus ont par ailleurs été informés de l’aide apportée par Caritas Kinshasa et son partenaire Angel Cosmetics. Ceux de la commune de Bandulungwa et de Ngaba ont d’ailleurs plaidé pour l’extension de cette assistance dans leurs municipalités.

Sur un autre registre, certains sinistrés plaident pour des matériels de lutte anti-érosive. « Ils ont accueilli très positivement les vivres et non vivres leur remis. Mais, étant dans des zones érosives, ils ont plaidé pour de petits matériels de lutte contre la progression de têtes d’érosion : des sacs vides à y mettre du sable et planter des vétivers pour la stabilisation du sol », a relevé Mr François MBUTSHITSHI, citant notamment les cas des sinistrés de la paroisse Kristu Molobeli. Ceux du quartier Ndanu plaident par contre pour la consolidation de la digue les protégeant de la rivière Ndjili, laquelle soufre tant du manque de réhabilitation que de l’incivisme de certains nouveaux habitants qui construisent dans son périmètre. Là aussi, des sacs vides sont sollicités.

Ceci remet en surface la nécessité d’une bonne coordination de la réponse humanitaire à réserver aux sinistrés des pluies diluviennes de Kinshasa, afin d’éviter un possible dédoublement des actions au profit des mêmes ménages ou de passer à côté des besoins réels. L’accélération de cette réponse est également souhaitée en cette saison pluvieuse qui se poursuit, y compris l’appel aux bénéficiaires de faire bon usage des matériels de lutte anti-érosive reçus.

Pour rappel, Caritas-Développement Kinshasa a apporté le 13 décembre 2019 une aide en matériels d’assainissement et de lutte anti-érosive à 1.000 ménages sinistrés des quartiers Mososo, Industriel (Funa), Salongo, Mombele et Quartier 2, grâce à l’appui financier de l’Ambassade du Canada.

Pour mémoire, Caritas Congo Asbl est l’organe technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise Catholique en RDC. Avec ses 47 Bureaux (Caritas-Développement Diocésaines) disséminés à travers tout le pays, elle s’occupe des activités liées à la promotion de la Santé, à celle du Développement durable et à la réponse d’urgence/Social. Elle est l’une des 165 Organisations membres de la grande Confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican.

Guy-Marin KAMANDJI