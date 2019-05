2,54 millions de personnes assistées en 2018 grâce au fonds humanitaire RDC

Kinshasa, 24 mai 2019. En 2018, selon le Rapport annuel du Fonds Humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), au moins 2,54 millions de personnes ont pu être assistées grâce aux projets financés par le Fonds Humanitaire RDC. Avec un total de 67,9 millions de dollars alloués durant l’année, 62 partenaires ont pu mettre en œuvre 125 projets pour répondre aux besoins prioritaires des personnes les plus vulnérables dans les domaines des articles ménagers essentiels et abris d’urgence, eau, hygiène et assainissement, éducation, nutrition, protection, santé, sécurité alimentaire et logistique.

Le contexte humanitaire en 2018 est resté alarmant, principalement en raison de nouveaux déplacements internes, une situation d'insécurité alimentaire touchant 101 des 145 territoires, deux épidémies de maladie à virus Ebola enregistrées, ainsi que des épidémies de de choléra, de rougeole et de nombreux cas de fièvre jaune.

Face aux besoins les plus urgents, le Fonds Humanitaire RDC a augmenté considérablement le nombre de partenaires et de projets financés par rapport à l’année précédente. En 2017, 35,8 millions avaient été alloués à 43 projets mis en place par 36 partenaires.

Les allocations de 2018 ont tout particulièrement été destinées aux besoins des populations affectées par les conflits, là où l'accès aux services de base, déjà limité, avait été considérablement réduit, notamment du fait des mouvements de populations. Elles ont essentiellement ciblé les provinces de l’Est – Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga - et la région du Kasaï.

Durant l’année 2018, dix donateurs ont contribué au Fonds Humanitaire RDC 11,7 pour cent du montant total reçu pour le Plan de réponse humanitaire 2018 pour la RDC. Ce montant a doublé par rapport à 2016. Grâce à cette générosité, le Fonds humanitaire RDC a donc pu répondre de manière efficace à de nombreuses situations d’urgence dans le pays. Les dix pays donateurs sont le Royaume Uni, l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l’Irlande, la Norvège, le Canada, la Corée du Sud et le Luxembourg.

A propos du Fonds Humanitaire RDC en 2019

Le Fonds Humanitaire en RDC (FH RDC) est un outil essentiel pour une réponse humanitaire rapide, coordonnée et efficace aux besoins des personnes les plus vulnérables engendrés par les crises aiguës qui peuvent survenir dans le pays. Au cours des 12 dernières années, le FH RDC a ainsi mobilisé et alloué plus d’1 milliard de dollars à travers la mise en œuvre de 1 461 projets.

En 2019, 12,8 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans tout le pays. L’utilisation efficace et ciblée des ressources du FH RDC est donc cruciale pour aider la communauté humanitaire à atteindre ses objectifs.

Depuis le début de l’année, deux allocations ont déjà été financées par le FH RDC, dont une allocation d’urgence (1,4 million de dollars) pour Yumbi dans la province de Maï-Ndombe et une allocation standard (45,2 millions de dollars) ciblant les populations vulnérables dans le Nord-Est, Sud-Est, Centre-Est et Kasai. A fin avril 2019, le Fonds Humanitaire RDC soutient 81 projets, fournissant une assistance à environ 1,8 million de personnes.

Veuillez trouver l'intégralité du Rapport Annuel 2018 sur les pages web du Fonds Humanitaire en RDC : https://www.unocha.org/democratic-republic-congo-drc/about-drc-hf Pour tout complément d’information, contacter : Aurelie Duray, Chargée de Communication pour le Fonds Humanitaire RDC : aurelie.duray@un.org / +243 817080987