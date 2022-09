Outil de veille multirisques pour les pays du Golfe de Guinée : Bénin - Côte d’Ivoire - Ghana - Togo (au 31 juillet 2022)

Contexte

Les pays côtiers du Golfe de Guinée (Ghana, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo) font l’objet, depuis 2019, d’une détérioration des conditions sécuritaires en lien avec l’expansion de la crise touchant le Sahel central. Plusieurs tendances observées en 2022 confirment l’accélération de ce phénomène. D’une part, les attaques dans les zones du sud du Burkina Faso ont augmenté de 178% entre janvier 2021 et juillet 2022. Ceci s’est traduit par le déplacement de milliers de réfugiés Burkinabè vers le nord-est de la Côte d’Ivoire et dans le nord du Bénin. Par ailleurs, depuis début 2021, de nombreuses incursions de groupes armés non étatiques ont été signalées dans les pays limitrophes au sud du Burkina Faso. Les forêts situées à sa frontière sud seraient utilisées comme bases sûres et la présence de zones forestières très denses limite la capacité d’accès et affecte la possibilité de faire le suivi de la situation. Le nombre d’attaques a augmenté de manière importante au Bénin et au Togo entre mai et juillet 2022, tandis que le nombre d’incidents sécuritaires a également crû en Côte d’Ivoire, bien que le nombre soit faible.

Cette recrudescence de l’insécurité se combine avec la présence de tensions intercommunautaires ainsi qu’une dégradation de la sécurité alimentaire, dans des zones où l’agriculture et l’élevage sont les principales sources de subsistance pour les populations locales. Une éventuelle augmentation des incursions des groupes armés non étatiques risquerait d’exposer les civils à des risques de protection, à la clôture progressive des services de base et pourrait causer des mouvements importants de populations.

Par ailleurs, une hausse du nombre de cas de violations des droits de l’homme a été enregistrée dans les quatre pays côtiers, principalement des limites à la liberté de la presse, la hausse des menaces à la sécurité interne et à la stabilité politique, la hausse des discriminations et un discours plus virulent dans le domaine public.