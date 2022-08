Lancement d'un projet pilote d'assurance climatique pour les riziculteurs de Côte d'Ivoire

Le MINEDD de Côte d'Ivoire, le PNUD Côte d'Ivoire et African Risk Capacity Limited (ARC Ltd.) appuient le projet pilote contre les effets du changement climatique pour les chaînes de valeur agricoles…

CÔTE D'IVOIRE, 12 AOÛT 2022 - Les impacts du changement climatique et les solutions pour améliorer la productivité des chaînes de valeur agricoles africaines ont été à l'honneur lors du récent lancement d'un projet initié par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable de Côte d'Ivoire (MINEDD), le Programme des Nations Unies- pour leDéveloppement (PNUD) Côte d'Ivoire et l’African Risk Capacity Limited.

Le projet pilote d'assurance climatique pour les chaînes de valeur agricoles ciblera d’abord le secteur de la production de riz en Côte d'Ivoire et vise à établir un cadre opérationnel solide qui pourrait être reproduit sur d'autres chaînes de valeur, telles que le coton, le maïs et le cacao.

En collaboration avec la FUSCOP RIZ CI « COOP-CA » (Fédération des Unions de Sociétés Coopératives des Producteurs de riz), le projet pilote s'inscrit également dans un cadre plus large de recherche de solutions durables au changement climatique pour l'agriculture.

"ARC et ses partenaires ont lancé ce projet pilote en raison du besoin critique de protéger le secteur agricole et les revenus des producteurs de l'impact du changement climatique,” a déclaré David Maslo, Responsable du Développement Commercial d'ARC Ltd. "Bien que nous soyions coordinateur et initiateur de cette démarche de cocréation, il est important de souligner que l'appropriation de ce programme pilote incombe entièrement aux parties prenantes du pays."

En présence de 55 acteurs provenant également des Assurances (AXA, Atlantiques Assurance et ALLIANZ, ainsi que la Direction Nationale des Assurances), des ministères techniques ivoiriens et des agences telles que la SODEXAM, l'ANADER, le FIRCA et l'ADERIZ, des dix (10) pôles de production du pays, ce premier événement a présenté le périmètre du pilote et les perspectives d'avenir.

"Il a également permis de sensibiliser les acteurs à l'impact des risques climatiques, en particulier sur la production de riz en Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux procédures de souscription à la couverture qui sera développée, à la gestion des sinistres et surtout de discuter des méthodes de sensibilisation les plus adaptées au monde agricole" ajoute Maslo.

En outre, l'événement visait à obtenir un consensus de toutes les parties prenantes présentes sur la gouvernance et le projet pilote dans son ensemble, avec pour résultat de formaliser le démarrage des activités du projet dans le secteur du riz.

Structurées en atelier, des présentations ont été faites par le MINEDD, le PNUD, la FUSCOP RIZ CI « COOP-CA », l'ARC Ltd., le CASAI (Cabinet Africain de Solutions d’Assurances Inclusives), AXA Côte d'Ivoire et le Groupe Holo Sécurité Afrique (GHSA), suivies de discussions en groupes de travail. Les intervenants ont également évalué les opinions des riziculteurs sur le produit d'assurance climatique en cours de développement.

En conclusion de la journée, certains délégués ont pu prendre part à une visite de site pour rencontrer des riziculteurs à Mondoukou, où quelques 300 hectares ont été inspectés. L'atelier s'est conclu par 17 recommandations formulées par les intervenants pour assurer le succès du projet pilote.

Parmi celles-ci, que la SODEXAM, entreprise publique chargée des activités de météorologie en Côte d'Ivoire soit impliquée dans la conception du produit d'assurance pour le secteur ; que les primes soient subventionnées ; et qu'un système innovant de paiement et de collecte des primes soit mis en place pour éviter des couts opérationnels supplémentaires.

"D'autres recommandations des agriculteurs présents comprenaient la nécessité de mécaniser le secteur, de promouvoir l'accès aux intrants agricoles et d'améliorer la distribution des semences et des variétés améliorées. « Nous allons déployer le pilote et le tester pendant l'été, dans le but d'examiner les résultats avec les partenaires à la fin de la saison » conclut Maslo.

Fin

