Études de cas en approches transformatrices de genre dans les programmes de santé, de nutrition et de lutte contre le VIH : UNICEF Tanzanie, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et Ghana

Auteur | Mary Picard

Repousser les frontières pour promouvoir l’égalité des genres

Les jalons de la programmation transformatrice de genre

L’intégration de l’égalité des genres dans les programmes de l’UNICEF est un processus continu qui, s’inspirant de ce qui fonctionne et tirant des enseignements des erreurs commises, repousse les frontières. L’UNICEF a contribué de manière significative à des résultats équitables entre les hommes et les femmes en menant des actions réceptives au genre; par exemple, en étendant son champ d’action aux adolescentes et en facilitant leur accès aux services de santé et à d’autres services. Pour obtenir des résultats durables pour les femmes et les filles, il ne suffit pas de s’intéresser aux causes immédiates de la mauvaise santé, de la malnutrition ou du risque élevé de contracter le VIH, il faut également s’attaquer à leurs causes sous-jacentes (telles que les normes patriarcales ou le contrôle de la sexualité des femmes). Une approche transformatrice de genre cherche à révéler les causes structurelles des inégalités de genre afin que les efforts de programmation puissent créer un environnement qui permette aux femmes et aux filles d’accéder systématiquement, à titre de détentrices de droits et partenaires égalitaires, aux services et aux ressources.

Les régions d’Afrique occidentale et centrale (AOC) et d’Afrique orientale et australe (AOA) sont confrontées à de nombreuses difficultés, complexes et interdépendantes, d’ordre humanitaire, démographique et économique. L’avenir de ces régions est maintenant compliqué par les séquelles sanitaires et socio-économiques de la pandémie de COVID-19, en particulier sur les femmes et les filles. La présente étude s’intéresse plus particulièrement aux secteurs de la santé, de la nutrition et de la lutte contre le VIH dans le but d’accélérer les progrès pour améliorer la situation des femmes et des filles. Ce rapport d’études de cas participe à cet objectif en présentant des exemples probants d’approches transformatrices de genre dans divers sous-secteurs, expliquant les stratégies mises en œuvre et certaines des difficultés rencontrées.

Il accompagne le rapport Revue d’approches transformatrices de genre et pratiques prometteuses dans les programmes de santé, de nutrition et de VIH en Afrique : de la théorie à la pratique. La revue s’inscrit en toile de fond de cette série d’études de cas et précise les fondements théoriques sur lesquels l’examen des données factuelles des études de cas et les motifs ayant présidé à la sélection de ces quatre cas sont basés.

Les études de cas

Les études de cas ont été sélectionnées à partir d’un examen de 29 initiatives différentes dans le domaine de la santé, de la nutrition et du VIH, mises en œuvre dans les régions d’Afrique occidentale et centrale et d’Afrique orientale et australe. Les quatre études de cas indiquées ci-dessous répondent aux critères d’une approche transformatrice de genre du Modèle d’évaluation des approches transformatrices de genre (voir document d’accompagnement), car elles s’intéressent à trois dimensions critiques du changement : (D1) transformer les politiques, la législation et les budgets, (D2) transformer les systèmes et les services formels et (D3) transformer les structures sociales sous-jacentes. Ces dimensions sont centrées sur la lutte contre les normes de genre défavorables et démontrent ne serait-ce que leur intention d’aborder la dimension fondamentale (D-CORE), soit un changement dans les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre. De nombreuses autres stratégies sont également mises en œuvre pour créer ces changements.

Chaque section débute par un résumé des obstacles, qui comprend l’analyse ayant servi à la conception du programme. Les progrès sont ensuite décrits en relation avec les dimensions du changement, les stratégies contributives et les résultats obtenus. Chacune des études de cas illumine diverses leçons et idées recueillies au cours des différentes phases du cycle des programmes, lesquelles, s’inspirant des efforts de l’UNICEF, intègreront des approches transformatrices de genre dans ces secteurs et d’autres. Chaque section se termine par une série de priorités qui reprennent les conclusions de cette analyse et celles que les bureaux de pays ont déjà en projet.

Les cas sélectionnés sont :

la Tanzanie : The Girls’ Reproductive Health Rights and Empowerment Accelerated in Tanzania (GRREAT) Programme (Améliorer la santé et les droits reproductifs et l’autonomisation des filles)

la Côte d’Ivoire : Projet U-Test : Optimiser l’autodépistage du VIH et la prophylaxie pré-exposition chez les adolescents et les groupes de population à risque

l’Afrique du Sud : Programme de pairs mentors pour les adolescentes et les jeunes femmes

la Ghana : Améliorer le développement de la petite enfance dans les zones rurales du Ghana par des programmes ludo-éducatifs peu coûteux et modulables