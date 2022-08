Côte d’Ivoire: Bulletin de suivi des marchés – juillet 2022

Points saillants

Augmentation du prix des tubercules dans les régions du Gontougo (61%) et du Bounkani (21%).

Baisse du pouvoir d’achat des ménages, due à la baisse des termes de l’échange entre le riz importé et le salaire ouvrier journalier.

Disponibilité globalement satisfaisante des denrées bien que le riz local, l’igname et le manioc soient absents ou rares sur certains marchés du fait de la période de soudure.

Variation des prix des denrées alimentaires

Le mois de juillet est marqué par la préparation et la mise en place des cultures dans le nord. Ce mois de juillet 2022, à l’exception de l’igname florido qui enregistre une hausse de 19%, les denrées connaissent, de manière génnérale, des prix plus ou moins stables avec des variations moyennes comprises entre 3% et 5%.

Ainsi, le riz importé « dénikachia » n’a enregistré aucune variation par rapport au mois précédent tandis que le riz local a connu une baisse de 3%. Au niveau des autres céréales, le mais grain connaît une hausse de 5%.

L’analyse selon les régions montre que la hausse des prix des tubercules est principalement localisée dans les régions du Gontougo et du Bounkani qui enregistrent respectivement des augmentations de 61% et 21%.

Comparativement à juillet 2021 et à la moyenne des trois dernières années (2019-2021), les prix actuels restent élevés pour l’ensemble des denrées suivies. La plus forte hausse est observé au niveau de la farine de maïs avec respectivement 44% et 89% d’augmentation.