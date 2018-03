Exposición fotográfica retrata vidas de mujeres refugiadas en Costa Rica

Una muestra fotográfica que recoge vivencias cotidianas de mujeres refugiadas viviendo en Costa Rica se exhibió en las instalaciones de la Defensoría de los Habitantes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 8 de marzo de 2018 (ACNUR) - La colección de imágenes titulada “A través de sus ojos” se exhibió durante los días lunes 5 y martes 6 de marzo, y fue visitada por representantes de instituciones públicas y del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, agencias vinculadas a la atención de población refugiada, universidades, niños y niñas de la Escuela República de Argentina (en Barrio México) y personas refugiadas.

La muestra es producto de un proceso de empoderamiento mediado por el arte, protagonizado por el grupo de mujeres “Diamante Azul” y acompañado por la organización Arte con tacto y la Universidad Veritas, del que también se generó el mural “Mujeres refugiadas y migrantes viviendo en libertad”, que hoy viste las paredes externas del TAM.

En este proceso de empoderamiento mediado por el arte participaron 11 mujeres provenientes de diversos países, con vivencias diferentes y que enfrentan diversos retos en Costa Rica. Este proceso se conformó en un espacio para reafirmar en cada una de ellas la riqueza de su diversidad y todo su potencial, así como su posición como sujetas de derechos, entre los que se encuentra el derecho a vivir una vida libre de violencia en todas sus formas.

“Esmeralda”, una de las mujeres que participó en la muestra, cuenta en ella su historia: “Huí de mi casa, huí de mi país. Todo era y sigue siendo tan doloroso para mí, son heridas abiertas, sin embargo, logré huir. Llegué a Costa Rica en medio de un huracán, no pasa siempre que la naturaleza se sienta como tu corazón. Al llegar no sabía a dónde acudir, estaba desorientada y perdida. Pero Costa Rica me abrió las puertas, encontramos instituciones que protegen a las personas. Ahora puedo mirar hacia el futuro con confianza y esperanza. Con la esperanza que despierta el seguir luchando por mis sueños, la esperanza de volver a estar entre las flores, de encontrar de nuevo un lugar donde pueda dejar libre de nuevo mi creatividad”.

La iniciativa surge para demostrar lo grandioso de la creación en colectivo, desde el Equipo Multifuncional para la prevención y respuesta a la violencia sexual y basada en el género, liderado por el ACNUR y en el que participan el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, CENDEROS, HIAS, RET, el Servicio Jesuita para Migrantes, Fundación Mujer, el Consultorio Jurídico de la ULaSalle para personas refugiadas y Casabierta, que unieron múltiples esfuerzos y voluntades para hacer realidad esta exhibición.

Marcela Rodríguez-Farrelly, Oficial de Protección de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica, comentó: “La igualdad de género no es una mera ideología. La igualdad de género se basa en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de quienes viven una sexualidad diversa. Nuestro Imperativo ético es conseguir la igualdad de género y continuar empoderando a las mujeres y a las niñas, una tarea pendiente de nuestra época y que constituye el mayor desafío en materia de derechos humanos, en todo el mundo”.

Los talleres que generaron el mural se llevaron a cabo gracias al liderazgo de CENDEROS y RET Internacional. Posteriormente, en alianza con la Defensoría de los Habitantes de la República y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se generó y presentó “A través de sus ojos”. La exposición es parte de las acciones que el ACNUR y sus agencias socias desarrollaron durante el 2017 para la prevención de la violencia sexual y basada en género.