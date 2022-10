UNHCR Betou: Bulletin d’information, Edition #2. Juillet-Septembre 2022

Note du chef de bureau

Chers lecteurs, Bienvenue dans ce deuxième numéro du Bulletin d’Information du Bureau de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, à Bétou, dans le département de la Likouala. Autant que dans le 1er numéro, nous avons résumé les principales actions et initiatives du HCR, de ses partenaires et d’autres acteurs en faveur de la protection, de l’assistance et de la recherche de solutions pour les réfugiés et les communautés qui les accueillent dans notre zone d’opération, pendant les mois de juillet, août et septembre 2022.

Ce n’est pas une mince affaire ! Cependant, cette importante tâche de synthèse découle naturellement de notre souci et nos efforts de redevabilité et de transparence ainsi que de notre approche de participation communautaire et notre stratégie d’intégration et inclusion, mettant au cœur de nos actions le bien-être des réfugiés et des communautés qui les accueillent.

Comme vous le verrez, à travers ce résumé du trimestre écoulé, conformément au pacte mondial pour les réfugiés, le HCR prône la collaboration avec divers acteurs en vue créer une véritable chaîne de solidarité pour la recherche de solutions en faveur des réfugiés et des populations hôtes, conformément aux principes du pacte mondial pour les réfugiés. Bonne lecture !