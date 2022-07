UNHCR Betou: Bulletin d’information, Edition #1. Jan-Juin 2022

Note du chef de bureau

Chers lecteurs,

Bienvenue dans ce premier numéro du Bulletin d’Information du Bureau de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, à Betou, dans le département de la Likouala. Ce Bulletin sera, nous l’espérons, la vitrine des initiatives et actions du HCR, de ses partenaires et des autres acteurs en faveur de la protection, de l’assistance et de recherche de solutions pour les réfugiés et les communautés qui les accueillent dans notre zone d’opération.

De Betou, le personnel du HCR couvre le département de la Likouala et le district de Loukolela (dans le département de la Cuvette) qui abritent quelque 37 000 réfugiés et demandeurs d’asile. Ils sont majoritairement originaires de la Centrafrique, pour plus de 58%, et de la RDC, avec 37%. Tout en renforçant le cadre favorable de protection, le HCR continue de travailler avec les autorités et les autres acteurs locaux et départementaux pour la recherche de solutions en faveur des réfugiés et des populations hôtes, conformément aux principes du pacte mondial pour les réfugiés.

Nous poursuivons, par ailleurs, les échanges avec nos collègues et interlocuteurs des pays d’origine par rapport à un retour éventuel, digne et sécurisé. Nous nous assurons de la participation active des réfugiés à ces démarches, primordiale pour leur efficacité.

Bonne lecture !