Situation sur les inondations en République du Congo - Édition No.1, 24 septembre 2021

Messages-clés

Les premiers cas d'inondations ont été constatés par les acteurs humanitaires dans les départements de la Likouala, Cuvette et Plateaux.

22,41 hectares de terres agricoles ont été affectés.

4 492 personnes se trouvant actuellement dans des zones inondées.

Contexte

Pendant les années 2019-2020, le Congo a connu les plus grandes inondations de ces vingt dernières années. 80 pourcent des récoltes ont été perdues et, selon le gouvernement, plus de 210 000 personnes ont été affectées dans le nord du pays.

Les derniers jours, les acteurs humanitaires présents sur place ont constaté les premiers épisodes d'inondations dans plusieurs districts des départements de la Likouala, de la Cuvette et des Plateaux.

Le long de la rivière Oubangui, les agriculteurs préparent des systèmes traditionnels de conservation du manioc, qui les obligent à récolter précocement les tubercules de manioc plantées en mars 2021.

Le ministre des Affaires Sociales et de l’Actions Humanitaires, en mission dans la zone, fournira plus de détails sur la situation.

Le suivi précis de la situation et une préparation en amont permettront aux populations d’être plus résistantes aux chocs à venir et aux acteurs gouvernementaux et humanitaires d’être plus efficaces dans leur réponse.

Likouala

A la date du 17 septembre 2021, dans le district de Liranga, 2 175 personnes se trouvent dans des zones inondées et 12.8 hectares de terres agricoles sont inondés.

Dans les districts d’Impfondo, Bouanila et Bétou, 508 personnes se trouvent dans des zones inondées et 5.41 hectares de terres agricoles sont inondés. (Source: Cloud to Street, 2021)

Cuvette

A la date du 17 septembre 2021, les districts de Loukolela, Mossaka, Oyo et Owando comptent avec 1 230 personnes vivant dans des zones inondées et 1.6 hectares de terres agricoles sont inondés. (Source: Cloud to Street, 2021)

Plateaux

A la date du 17 septembre 2021, districts de Makotimpoko, Mpouya et Gamboma font face à des inondations. A cette date, 579 personnes sont dans des zones inondées et 2.6 hectares de terres agricoles sont inondés. (Source: Cloud to Street, 2021)

Contacts:

Anne-Claire Mouilliez, Représentante du PAM au Congo.

anne-claire.mouilliez@wfp.org

Diego Ramirez, Chargé des partenariats et des rapports.

diego.ramirez@wfp.org