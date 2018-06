République du Congo: Département Pool rapport de situation No. 06 (à la date du 14 juin 2018)

Points Clefs

• Suite au lancement du HRP 2018 en mars 2018, peu de contributions ont été reçues à ce jour et la communauté humanitaire fonctionnant en réponse à la crise du Pool est confrontée à un déficit de ressources. Les opérations d'assistance ont été considérablement réduites malgré les besoins croissants et plus diversifiés des populations touchées par le conflit.

• Les retours des IDPs s'intensifient. Les graves conséquences du conflit sur les infrastructures et l'agriculture compromettent la capacité des ménages à se réinstaller efficacement et soulignent la nécessité d'une aide à la fois pour sauver des vies et pour le relèvement rapide.

Retour au Pool

Alors que la situation sécuritaire reste stable, les populations déplacées continuent de retourner dans leurs lieux d'origine. Des mouvements de population sont observés à la fois dans le département limitrophe de la Bouenza et dans les grands centres urbains de Mindouli et de Kinkala dans le département du Pool, vers les zones les plus touchées par le conflit.

Les informateurs clés contactés par le PAM en mai 2018 ont signalé que presque tous les ménages déplacés de Kimba sont déjà rentrés dans leurs villages. Environ 70% des ménages déplacés sont également retournés à Mayama et à Kindamba. Cependant, la plupart de la population de Goma Tse-Tse demeure déplacée

La situation humanitaire dans les zones de retour reste précaire et les ménages tant résidents que déplacés ont du mal à se réinstaller : l'agriculture et le commerce ont été gravement perturbés, les maisons et les routes détruites et la plupart des biens de production pillés. Une réponse rapide de la communauté humanitaire pour fournir à la fois une assistance vitale et une aide au relèvement précoce est urgente, en particulier pour les populations des districts de Kimba, Vindza, Kindamba et Mayama, qui sont restés inaccessibles et isolés au cœur du conflit pendant plus de deux ans, et dans lesquels les retours sont particulièrement élevés.

Réponses sectorielles

En raison d'une pénurie de financement, les opérations d'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Pool et aux ménages vulnérables qui retournent chez eux souffrent d'un grave recul. Les activités d'intervention humanitaire ont déjà été réduites au minimum depuis le premier trimestre de l'année et, à moins que de nouvelles contributions soient reçues, les activités se reduiront inévitablement davantage dans les mois à venir.

Sécurité alimentaire et nutrition

• En mai 2018, le PAM a fourni une assistance à quelque 68 000 personnes vulnérables touchées par le conflit dans les départements de la Bouenza et du Pool, atteignant ainsi 97% de la population ciblée du PAM. Au total, environ USD 183 546 et 558 tonnes de produits alimentaires ont été distribués par le biais de transferts monétaires et d'une assistance en nature, respectivement.

• Après une première mission à Kindamba en avril 2018, le PAM a de nouveau rejoint Kindamba en mai 2018 pour fournir une aide alimentaire et nutritionnelle aux populations vulnérables qui étaient restées hors de portée tout au long du conflit de 2016-2017. Le convoi alimentaire a atteint Kindamba en toute sécurité et s'est ensuite poursuivi jusqu'à Kimba et Vindza, ainsi que d'autres localités le long des routes principales. 127 tonnes de nourriture ont été distribuées à quelque 12 000 personnes, dont 20% d'enfants de moins de cinq ans et 54% de femmes et filles.

• Des compléments nutritionnels ont été fournis à 7 200 enfants de moins de cinq ans et à 5 800 femmes enceintes et allaitantes pour traiter et prévenir la malnutrition. Le manque de personnel qualifié demeure une contrainte majeure dans l'identification et le traitement des cas de malnutrition, en particulier dans les districts de Kimba, Kindamba et Vindza.

• Toute l'assistance du PAM est désormais gérée via SCOPE, la plateforme numérique du PAM pour la gestion des bénéficiaires et des transferts. Un total de 14 640 ménages déplacés, représentant 61 840 IDPs du Pool, sont maintenant enregistrés sur SCOPE. Les données ventilées par sexe et par âge des IDPs enregistrées sur SCOPE et ciblées par l'assistance du PAM sont présentées ci-dessous.

Protection et Genre • 50 kits de dignité en nature ont été distribués à Kinkala par le FNUAP pour répondre au besoin spécifique des filles et des femmes qui se préparent ou se remettent de l'accouchement. Les kits comprenaient également du savon et des serviettes hygiéniques.

• 215 enfants de moins de 18 ans sans acte de naissance ont été identifiés dans le département de Bouenza par le HCR.

Santé

• L'UNFPA a fourni à l'hôpital de Kinkala des kits médicaux, y compris du matériel stérilisé pour la sécurité de l'accouchement. Quelque 60 000 personnes bénéficieront de cette aide.

• Le Comité International de la Croix-Rouge procède actuellement à une évaluation pour guider la mise en œuvre des activités d'assistance sanitaire et nutritionnelle dans les districts de Mayama, Mindouli, Kinkala, Kindamba, Vindza et Kimba.

Eau, Assainissement et Hygiène

• En collaboration avec la Croix-Rouge congolaise, la Croix-Rouge française est en train d’effectuer des forages pour fournir de l'eau potable à quelque 5 000 personnes dans les districts de Kingoue et de Yamba (département de la Bouenza). Les puits fourniront de l'eau courante aux écoles primaires et aux centres de santé dans les zones ciblées. Des latrines sont également construites dans 4 écoles primaires à Kingoue.

• 500 autres latrines sont construites dans les districts de Kingoue, Yamba et Moufati par la Croix-Rouge française. Quelque 500 familles d'accueil, avec un total d'environ 5 000 personnes y compris les déplacés et la population hôte, bénéficieront de cette activité. La Croix-Rouge française coordonne également des campagnes de sensibilisation dans la Bouenza pour promouvoir les bonnes pratiques de santé et d'hygiène auprès des ménages déplacés et des familles d'accueil.

Abri / NFI

• Des articles ménagers ont été distribués par le HCR à plus de 12 800 personnes affectées par le conflit dans les départements du Pool et de la Bouenza. Le manque d'articles ménagers empêche de nombreuses familles de vivre dans la dignité et de subvenir à leurs besoins de base quotidiens.

• 5 abris communautaires sont en cours de construction par le HCR dans le département du Pool pour accueillir jusqu'à 500 personnes.