République du Congo: Département Pool rapport de situation No. 04 (à la date du 12 Mars 2018)

Point Clefs

La situation en matière de sécurité dans le Département du Pool en République du Congo est restée stable depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu en décembre 2017. En plus du besoin continu d'assistance vitale aux personnes déplacées et à ceux qui ont été touchés par le conflit, les premiers signes de retour dans les districts d'origine induisent une réponse humanitaire avec une assistance au relèvement précoce.

Depuis la fin du Plan de Réponse Humanitaire 2017, tous les organismes et partenaires de coopération sont restés engagés à fournir une assistance humanitaire à la population durant les premiers mois de 2018. Le transfert des ressources disponibles du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2017 a assuré la continuité des opérations dans un premier temps, en attendant le lancement du nouveau plan d'intervention humanitaire prévu pour le 15 mars 2018.

Trois districts isolés depuis le début du conflit (Kimba, Vindza, Kindamba) deviennent progressivement accessibles. L'équipe de pays des Nations Unies (UNCT) se prépare à lancer des opérations d'assistance dans ces districts dès que les besoins des populations cibles auront été établis par la récente mission inter-agences. Le village de Kibossi, dans le district de Goma Tse-Tse, et d'autres localités le long de la ligne de chemin de fer, restent hors d'atteinte pour des raisons de sécurité.

Plan de Réponse Humanitaire 2018

Le plan de réponse humanitaire 2018 est en cours de finalisation pour son lancement le 15 mars. Au moment de la rédaction du présent rapport le cessez-le-feu a déjà duré plus de deux mois et, alors que certaines étapes clés sur la voie de la paix sont toujours attendues, la situation actuelle encourage à un optimisme prudent de la population touchée par le conflit et dans la communauté humanitaire. A mesure que le retour progressif des familles déplacées dans leurs villages d'origine se poursuit, ce nouveau plan met l'accent sur les activités de relèvement rapide et est conçu pour avoir des synergies avec le programme DDR (désarmement, démobilisation et réintégration) sur les initiatives de relèvement post-conflit.

Le HRP est donc présenté en deux parties :