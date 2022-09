Likouala Zoom Bulletin d’information du Personnel du Bureau HCR Bétou, Congo - Numéro 2, Septembre 2022

DANS CE NUMERO

P. 4 La Likouala et moi. Une mission à hauts risques.

P. 6 Coup de projecteur. Groupements maraichers du site 15 avril.

P. 10 In memoriam: Beni, le vice-doyen Et bien d’autres articles à découvrir...

MOT DU CHEF DE BUREAU PAR IBRAHIMA DIANE LIKAMBO TE

Chers lecteurs, bienvenue dans le deuxième numéro du magazine du personnel du HCR et de ses partenaires, de mise en œuvre et opérationnels, dans la Likouala. Depuis le premier numéro, le personnel de l’Agence et celui de ses partenaires ont été sur différents fronts pour la protection, l’assistance et la recherche de solutions en faveur des réfugiés et des populations qui les accueillent dans le département très hospitalier de la Likouala. Le contexte du département de la Likouala nécessite la poursuite du renforcement de la collaboration entre différents acteurs, la réalisation d’activités conjointes et l’exploration de solutions innovantes. Il existe des expériences encourageantes comme celles entre le HCR et la fondation Burotop, la collaboration avec le projet Lisungi ou les échanges constructifs avec les services départementaux d’éducation et de santé. Sans aucun doute, le personnel du HCR et celui de ses partenaires consolideront ces acquis pendant les prochains mois, avec l’enthousiasme, la détermination et la cohésion qui les caractérisent. Bonne lecture !