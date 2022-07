Likouala Zoom Bulletin d’information du Personnel du Bureau HCR Bétou, Congo - Numéro 1, Juillet 2022

Le Bureau HCR Bétou en bref

HoFO: Ibrahima Diane

L’Agence des Nations Unies pour les plusieurs années. Les premières installations du HCR dans la zone République du Congo. Le bureau d’une vingtaine de personnes. De (dans le département de la Cuvette) qui abritent quelque 37 000 réfugiés et demandeurs d’asile. Ils sont majoritairement originaires de la réfugiés, le HCR, est à Bétou, dans le département de la Likouala, depuis remontent à plus de 20 ans. C’est une histoire qui s’est faite au gré des afflux de réfugiés et de l’évolution de cette localité du Nord de la actuel existe depuis une décennie et comprend aujourd’hui un effectif Bétou, ces fonctionnaires congolais et étrangers couvrent le département de la Likouala et le district de LoukolelaCentrafrique, pour plus de 58%, et de la RDC, avec 37%.

La Likouala accueille aussi des Rwandais. Les réfugiés vivent essentiellement au sein des communautés congolaises, dans un élan très remarquable d’hospitalité et de solidarité. Le département est un des moins développés du pays et connait des problèmes d’accessibilité notamment pendant la saison des pluies.