La Représentante du HCR au Congo appelle à la solidarité avec les zones d’accueil des réfugiés pour consolider leur intégration socioéconomique

Bétou, 18 novembre 2022 - La Représentante de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, Anne-Elisabeth Ravetto, a salué et appelé à encourager l’hospitalité et la solidarité dont jouissent les réfugiés en République du Congo.

Au terme d’une mission de trois jours dans le département de la Likouala, la Représentante du HCR au Congo s’est réjouie du fait que les réfugiés vivent en harmonie avec et au sein des communautés qui les accueillent. Anne-Elisabeth Ravetto a souligné la situation dans les districts de Bétou et d’Enyelle, ou vivent plus des deux tiers des 37.193 réfugiés enregistrés dans la Likouala.

Les réfugiés de la Likouala représentent 63,54% des 58.529 réfugiés vivant en République du Congo Selon elle, le village de Moungoungui, dans le district d’Enyelle, symbolise éloquemment l’environnement favorable à l’asile dans le pays. La localité a accueilli en 2021, une population réfugiée qui représentait près du double de ses habitants sur l’initiative du Chef de village et de ses quelque 800 concitoyens. Ces réfugiés centrafricains avaient ainsi pu sortir des unités forestières d’aménagement (UFA), après avoir fui le conflit post-électoral dans leur pays fin 2020.

A Moungoungui, Anne-Elisabeth Ravetto s’est félicitée des progrès réalisés depuis l’année dernière et l’arrivée des réfugiés dans le village. La localité, actuellement habitée par 830 Congolais et 1.584 réfugiés, est maintenant dotée de son propre poste de santé, d’un point d’eau et d’un bâtiment de trois salles de classes équipées de tables-bancs pour les élèves et de mobiliers pour les enseignants ainsi qu’un bloc administratif. La Représentante du HCR au Congo a officiellement remis ces infrastructures communautaires au Chef et a tous les habitants du village de Moungoungui.

La Représentante a déclaré à ses différents interlocuteurs de Bétou et Enyelle que “la République du Congo, la Likouala particulièrement, est un exemple d’intégration entre les populations” tout en soulignant que le département reste confronté à beaucoup de défis notamment sur le plan socioéconomique qui peuvent compromettre les progrès en cours. Elle s’est engagée de continuer ses efforts de plaidoyers conformément au Pacte Mondial pour les Refugies de 2018 auprès des autorités, des bailleurs de fonds et des personnes et institutions de bonnes volontés pour continuer à soutenir l’amélioration des conditions de vie dans la Likouala pour toutes ces populations.

Aussi tout en réitérant l’engagement du HCR au côté du Gouvernement congolais et saluant le soutien des bailleurs de fonds dans la recherche de solutions en faveur des réfugiés et des communauté qui les accueillent, Anne-Elisabeth Ravetto a lancé un appel à la solidarité en faveur des autorités et des populations de la Likouala dans la réalisation de projets et activités pour améliorer les conditions de vie dans le département.

“Nous devons catalyser un dynamisme favorisant et renforçant l’intégration au sein des populations à travers des activités soutenant l’autonomie des ménages et des communautés”, a déclaré la Représentante du HCR. Anne-Elisabeth Ravetto a achevé son séjour à Bétou sur une note optimiste en échangeant avec des groupements (réfugiés et Congolais), sélectionnés pour des financements d’activités génératrices de revenus à Bétou ainsi que des bénéficiaires (Congolais et réfugiés) des transferts monétaires du projet de filets sociaux Lisungi du gouvernement congolais, financé par la Banque Mondiale. /.

-------------------Pour de plus amples informations et/ou participer au point de presse virtuel de la Représentante vendredi 18 novembre à 12h00, veuillez contacter :

Cyprien CHEVAL, Associate External Relations et Reporting Officer, Brazzaville, République du Congo Email : cheval@unhcr.org ; portable : +242 05 203 4250

Note aux journalistes :

▪ Au 31 octobre 2022, la République du Congo abrite 58.529 réfugiés et demandeurs d’asile et depuis fin juillet, le pays accueille de nouveaux réfugiés, plus 3.260 personnes, qui fuient la crise dans la province du Mai-Ndombe en RDC.

▪ Apres Bétou, et la Likouala, la Représentante du HCR se rendra dans le Pool en passant par le Bureau de terrain de Gamboma et les Plateau, qui accueillent le plus nombre de réfugiés avec près de 9000 personnes.