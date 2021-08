La République Fédérale d'Allemagne apporte une nouvelle contribution financière de 3,6 millions de dollars au PAM en République du Congo

BRAZZAVILLE – La République fédérale d’Allemagne renouvelle sa contribution au Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies en République du Congo.

Une enveloppe pluriannuelle de 3,6 millions de dollars (soit 1,97 milliard de francs CFA) a été allouée aux activités d’urgence et de relèvement menées par le PAM et permettra de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels immédiats de plus de 27 000 personnes vulnérables entre 2021 et 2022.

Cet appui va renforcer le soutien du PAM à la République du Congo et aux priorités du gouvernement dans le cadre du renforcement du capital humain et de la diversification de l’économie, et va permettre de renforcer la réponse du PAM aux crises socio-économiques et climatiques des départements de la Lékoumou, la Likouala, des Plateaux et du Pool.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle contribution du gouvernement allemand en faveur des communautés exposées aux risques. Je pense notamment aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans qui constituent des groupes particulièrement vulnérables et qui représentent un tiers des personnes que le PAM va assister grâce à ce don » déclare Anne-Claire MOUILLIEZ, Représentante du PAM au Congo. « L’Allemagne est parmi les plus grands bailleurs de fonds du PAM et nous apprécions la confiance que nous témoigne cette collaboration renouvelée.»

Les communautés ciblées bénéficieront de transferts monétaires, de vivres et de compléments nutritionnels, ainsi que d’activités pour la création d'actifs, telles que la réhabilitation de périmètres maraichers. L’objectif étant d’améliorer la sécurité alimentaire et la résilience à long terme, tout en renforçant la cohésion sociale.

Pour l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Brazzaville, S.E. Wolfgang KLAPPER, « cette aide d’urgence vise à remédier à la détérioration de la situation alimentaire, provoquée par des phénomènes météorologiques extrêmes, une instabilité politique régionale, des troubles intérieurs et, bien-sûr, la crise économique induite par la pandémie de COVID-19 ». « L’Allemagne, avec ses partenaires européens, s’engage aux côtés du PAM pour soutenir les populations vulnérables du Congo qui sont confrontées à de nombreux défis, notamment la persistance des impacts négatifs du changement climatique », ajoute-t-il.

Le PAM travaille en étroite collaboration avec les agences des Nations Unies et des ONGs nationales et internationales, aux côtés du Gouvernement congolais, en vue de renforcer la sécurité alimentaire à l'échelle du pays et soutenir les communautés qui ont été touchées par les crises récentes.

***A propos des activités qui seront mises en oeuvre grâce au financement de l’Allemagne** :*

21 000 personnes réfugiées recevront une aide alimentaire dans le cadre de l’assistance qu’apporte le PAM à ces populations dans les départements de la Likouala (réfugiés de la République Centrafricaine) et des Plateaux (demandeurs d’asile de la République Démocratique du Congo) ;

3 000 personnes rapatriées seront assistées par le PAM dans la continuité des activités humanitaires et de relèvement que mène l’agence dans le département du Pool qui peine à s’adapter au retour des 100 000 personnes qui avaient fui la crise politique de 2016-2017 ;

**3 000 personnes vulnérables **dans les départements de la Likouala (populations sinistrées par les inondations survenues en 2020) et de la Lékoumou (populations autochtones) recevront une aide alimentaire du PAM.

Parmi les personnes touchées par ces activités, 9 000 femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins de 5 ans recevront des compléments nutritionnels afin de freiner la progression de la malnutrition au sein de ces populations particulièrement à risque dans les quatre départements ciblés par les opérations d’urgence du PAM au Congo : le Pool, la Lékoumou, la Likouala et les Plateaux. En 2019, 21,2% des enfants âgés de moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique en République du Congo.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

