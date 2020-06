Analyse de l’économie des ménages (AEM) en Republique du Congo Volume 2 - Mai 2020

Introduction

Le Congo, comme les autres pays de l’Afrique subsaharienne, traverse une période de difficultés économiques et financières sérieuses depuis la crise du pétrole en 2014-2015. C’est dans ce cadre qu’intervient la formulation du nouveau Programme National de Développement (PND) 2018-2022, à travers lequel, l’attention de l’État porte sur des secteurs très sélectifs et restreints, parmi lesquels la diversification de l’économie pour accélérer la croissance et renforcer sa résilience.

Le contexte d’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui prévaut au Congo depuis quelques années impose une compréhension approfondie de la situation socio- économique des ménages.

L’analyse globale de sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (AGSAV) estime qu’en 2014, au total 14,2% des ménages congolais étaient en insécurité alimentaire par rapport à la diversité et à l’équilibre nutritionnel de leur alimentation, par opposition à son adéquation en termes caloriques. Les pratiques alimentaires des ménages restent tributaires du contexte socio-économique et agropastoral national. Selon l’indice de la faim (GHI), le Congo a un score alarmant qui a augmenté de 18,4 en 2005 à 20,5 en 2013. Le chômage touche 7% de la population active. Entre 2005 et 2011, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 50,7% à 46,5%. Il est très probable que la crise ait engendré une détérioration de la situation avec une augmentation du taux de chômage et de l’incidence de la pauvreté.

En effet la convocation et la tenue d’une élection présidentielle anticipée le 20 mars 2016, aura fini de justifier l’intrusion dans les quartiers sud et sud-ouest de Brazzaville, d’une bande armée dans la nuit du 03 au 04 avril 2016. Les autorités gouvernementales feront immédiatement le lien avec la milice N’silulu du Pasteur N’toumi en cabale dans le Département du Pool. Ainsi, se décline le rebondissement de la crise dite du Pool dans son développement avec sa cohorte de conséquences sécuritaires, humanitaires, sanitaire, et bien plus. Pendant cette période plusieurs personnes du département du Pool se trouvent en situation d’urgence, obligées de trouver refuge chez des amis, des parents ou dans une paroisse. Des milliers d’enfants ont été privés de scolarité, et des milliers de personnes malades ou de femmes enceintes n’ont pas pu accéder à des soins de base dans leurs districts respectifs. Des taux de malnutrition bien supérieurs au seuil d’urgence ont été constatés parmi les enfants déplacés dans le département du Pool ou le département voisin de la Bouenza. Ainsi les données de la dernière enquête nutritionnelle menée en mai 2017, dans les départements de la Bouenza et du Pool, rapportent une prévalence de 17% de malnutrition aiguë globale, dont 5,3% de forme sévère (MAS), chez les enfants de moins de 5 ans parmi les déplacés et les familles d’accueil. Pour les enfants des familles d’accueil et ceux de la population des localités ciblées, une prévalence de MAS 6,4% selon l’enquête MICS 2014-2015 a été retenue dont 1,7% de forme sévère.