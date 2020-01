Analyse de l’économie des ménages (AEM) en Republique du Congo

INTRODUCTION

La cartographie des zones de moyens d’existence est la première étape du cadre analytique analyse de l'économie des ménages – AEM (household economy analysis – HEA). Cette étape implique la division d'un pays ou d'une autre unité géographique qui pourrait être décrit comme un découpage des zones d’accès à la nourriture et aux activités génératrices de revenus dans des conditions homogènes. Dans les étapes suivantes du processus AEM, ces zones formeront le cadre d’échantillonnage pour les études de base sur le terrain qui comprendront (a) une désagrégation socio-économique de la population à l’intérieur de la zone et (b) une quantification des sources de nourriture et de revenu, ainsi que des principaux postes de dépenses, pour chaque groupe de richesse. Ces éléments constitueront des bases de données de référence auxquelles les évaluations saisonnières rapides des systèmes d’information nationaux et régionaux sur la sécurité alimentaire peuvent faire référence. Les analystes auront accès aux outils nécessaires pour faire une analyse prédicative des résultats de la sécurité alimentaire projetés pour l'année de consommation à venir (l’outil Outcome Analysis ou Analyse des résultats).