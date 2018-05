Víctimas de violencia sexual en Nariño se reparan emocionalmente

Cada año se focalizan mujeres de distintas condiciones, edades y procedencias, es un grupo diverso de distintas regiones del departamento.

PASTO

En el cierre de la Estrategia de Reparación Integral dirigida a mujeres víctimas de violencia sexual cumplida en Nariño, 22 mujeres lograron su recuperación emocional a través de ayuda psicosocial, empoderamiento y acompañamiento por parte de la Unidad Para las Víctimas.

“Estoy aliviada, tranquila, es como si las heridas que estaban abiertas ya estuvieran sanadas, me siento en paz conmigo misma; comprendí que lo que me sucedió no fue mi culpa y que no debo tener temor ni sentirme inferior”, afirma Zolia Cruz, una mujer que en medio del conflicto fue víctima de violencia sexual. Confiesa que por muchos años tuvo miedo, se sintió culpable, pero ahora está convencida de que su vida ha cambiado.

Zolia es una líder de víctimas en el municipio de Ipiales, ella comenta que desde ahora su trabajo será más efectivo en la defensa de los sobrevivientes del conflicto, pues ha dejado atrás una gran carga emocional y el dolor por lo que tuvo que vivir.

“Estar en la estrategia es algo muy constructivo, muy bueno, allí no juzgan, no cuestionan, y eso es muy importante para empezar a aceptar y superar lo que ha pasado, yo les diría a las mujeres que acudan a la Unidad para las Víctimas y que busquen ese apoyo, que lo hagan, que hay que sacar ese dolor, que con eso la vida le cambia a uno, vuelve la alegría” expresó.

Explicó además, que como muchas víctimas de este hecho, pensó que podía superarlo sola y sencillamente esperaba olvidar pero eso no pasó, sólo con el apoyo psicosocial pudo superar ese trauma. “Yo siempre pensé que podía con esto, que era cuestión de olvidarlo, pero en los últimos meses tenía depresión, tenía pánico, pero con los encuentros y las jornadas pude superar ese temor y ese dolor” puntualizó.

Durante los tres momentos de la estrategia, las mujeres focalizadas en Nariño cumplieron con distintas fases de su proceso de reparación emocional, explica Lauren Coral, profesional psicosocial de la Unidad en Nariño.

“En el primer momento se inicia el acompañamiento psicosocial, se trata de un acercamiento y auto reconocimiento, en el que se entrega una carta de dignificación y se informa a las mujeres, sobre la ruta de reparación, que contempla distintos aspectos de atención, asistencia y reparación. Posteriormente en un segundo momento de la estrategias trabaja en la perspectiva de los derechos y se construye la medida de satisfacción que se desarrolla en el tercer momento”, explicó la profesional.

Como acto simbólico y medida de satisfacción que cierra la estrategia de reparación, el grupo de mujeres realizó un mándala en el que se representaban sus sueños, sus metas y simbólicamente contenía a cada una de ellas, con sus virtudes y cualidades. Como parte del acto simbólico, las mujeres escribieron sus temores y miedos en un papel al que quemaron como expresión de victoria ente el miedo y el temor.

Cada año se focalizan mujeres de distintas condiciones, edades y procedencias, es un grupo diverso de distintas regiones del departamento, esto corresponde a una estrategia que se cumple en todo el país y por supuesto, en Nariño.

“Las mujeres llegan para empezar a interponerse al dolor y forjar con el perdón y la reconciliación un mejor futuro para ellas y para sus familias, la recuperación emocional y la dignificación es vital para este proceso que se cumple en varias jornadas en las que las víctimas son acogidas por la unidad como parte del protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual contemplado en la Ley 1448”, destacó Coral.