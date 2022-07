"Una llamada lo cambia todo"

Los episodios se estrenarán individualmente cada 15 días y se podrán leer en nuestra página web.

Cindy y Jesús Antonio son dos migrantes en Colombia que dejaron sus familias y están solos en un país donde no conocen a nadie. Trabajan día a día para ganar su sustento y enviar algo a sus seres queridos. Su vida no es fácil y menos cuando están lejos de quienes aman. Pero ellos, al igual que decenas de personas, se acercan a los puestos de conectividad que hay en diferentes lugares del país. Allí pueden hacer llamadas de forma gratuita a sus familiares o personas cercanas, manteniendo el contacto con ellos, permitiéndoles estar informados de su ubicación y estado, lo que da tranquilidad y facilita que los lazos familiares no se rompan.

Transcripción

[Jorge]: Lo importante de una familia no es vivir juntos, es estar unidos.

[Sondeo]: El amor es como eso bonito que siente uno... El amor es compromiso... ¡Uf! Es todo... Son las mariposas en el estómago...

[Jorge]: Cindy y Jesús Antonio son dos migrantes en Colombia que dejaron sus familias y están solos en un país donde no conocen a nadie. Trabajan día a día para ganar su sustento y enviar algo a sus seres queridos. Su vida no es fácil y menos cuando están lejos de quienes aman, como nos narra Cindy.

[Cindy]: Lo que más me dolió fue haber dejado mi abuelita, porque ella es la única persona con quien yo viví eso, pues, y la persona que tenemos allá más importante... Aparte sí o sí habrá otras personas pues pero ella en sí es la más, por la que más eh, ¿cómo se dice?, vemos, porque la ayudamos y eso, mi mamá, yo estoy acá con mi mamá, con mis 2 niñas, mis 3 hermanos y mi sobrinito. Ellos y yo siempre hemos vivido con mi abuelita y, pues, eso es lo que más me duele, que ella se haya quedado y que no podemos verla.

[Jorge]: Y para Jesús Antonio tampoco ha sido diferente.

[Jesús Antonio]: Sí es difícil, complicado a veces uno se siente solo porque, pues, en realidad yo aquí familia como tal no tengo, la mujer, conocidos, pero la familia como tal no tengo aquí a nadie, pero bueno echar pa' lante con el favor de Dios pues algún día volveremos.

Lo más importante para uno es estar cerca de la familia, y por aquí, aunque esté, dígamoslo, a un día en carro de aquí a allá, pero, uno no puede estar visitándolos todos los días porque eso es algo difícil porque la situación está complicada y le queda uno duro estar constante para allá.

[Jorge]: Su motivación y alegría proviene de la fuerza del amor, de las palabras que comparten a través de una llamada a su familia.

[Dramatizado]: ¡Aló! ¿Mamá? Mamita ¿Cómo está?

[Jorge]: El teléfono se convierte en la caja mágica que los acerca a quienes aman y les recuerdan que no están solas. Cada semana decenas de personas se acercan a los puestos de conectividad que hay en diferentes lugares del país. Allí pueden hacer llamadas de forma gratuita a sus familiares o personas cercanas, manteniendo el contacto con ellos, permitiéndoles estar informados de su ubicación y estado, lo que da tranquilidad y facilita que los lazos familiares no se rompan. Así fue como Jesús encontró la forma de estar comunicado con su familia:

[Jesús Antonio]: Hace mucho tiempo en realidad desde que empezó esto me estoy beneficiando del servicio, porque como vivo aquí cerca, pues, aquí se entera uno de todo, pero es muy bien para qué... Pues las llamadas son constantes, porque yo vengo a saber de la mamá, de la familia, de los amigos y así está una comunicación con ellos, y lo bueno es que está el servicio aquí, que le prestan la atención a uno para llamar.

[Jorge]: Un servicio que para Cindy ha sido de gran ayuda:

[Cindy]: Pues, en algún momento estuvimos en contacto con una persona de acá del pueblo donde vivimos, que nos dijo que acá en el pueblo hacían llamadas, que aquí había una Cruz Roja, que hacíamos... que podíamos hacer llamadas, que era totalmente gratis y que podíamos llamar a nuestros familiares, pues, y pues yo llegue ese día aquí a hablar con el señor don Leo, bueno él se llama don Leo donde yo llamo. El señor nos dice que sí que podemos llamar, que él no nos cobraba nada y, pues, llamamos y el proceso es que tiene que dar su, el de que como se dice, el Estado de donde eres, el Estado, el número normal y tú se lo das y luego ya puedes llamar. Excelente servicio, de verdad, agradecida con el señor porque ahí ellos nos dan hasta whisky y creo que sí, tienen whisky y todo eso y él nos da, nos podemos comunicar con mi abuela porque como no tiene, ella no tiene teléfono inteligente y no sabe usarlo, esta es una manera muy buena de poder comunicarnos pues y, pues, excelente servicio de verdad.

[Jorge]: Una llamada que trae no solo palabras, sino también emociones, alegría, tranquilidad como en el caso de Cindy con su abuela.

[Cindy]: Es importante comunicarnos porque ellos saben de nosotros, porque por lo menos ella se siente más tranquila al hablar con nosotros; mi abuelita se siente más tranquila de hablar con nosotros; Uno se siente como mejor, uno habla con su familia y uno se siente, ¡uf! súper mejor porque hablas, porque le preguntas como está, que cómo le está yendo, que qué necesita o cómo la estamos pasando acá, pues, y entonces eso es muy importante para ella saber de nosotros, porque así ella por lo menos está tranquila, se siente tranquila y, pues, nosotros también porque, a pesar de que no podemos verla, la podemos oír y hablar con ella, saber que está bien.

[Jorge]: Porque las familias como la de Jesús, están esperando tener noticias de sus seres queridos.

[Jorge]: Pues importante fue en estos días, que se me enfermó un hermano. Mi hermana me mandó un mensaje y la estuve llamando a ella y nada nada, o sea, por WhatsApp fue imposible, me tocó venir hasta acá, me colaboraron y puede contactarme; volví, en repetidas ocasiones y, pues, fue mucho lo que me sirvió de ayuda. Pues uno se siente bien feliz porque pues hablando con ellos, uno sabe que están bien y uno también está bien, y queda uno muy contento porque siquiera sabe ellos y ellos saben de uno que también está bien. Y eso es lo más importante... Felicidad, felicidad total para ella porque lo más importante de ella, o bueno me dice cuando voy y en las llamadas y todo, es que uno esté bien, uno estando bien ella está bien, eso es lo más importante para ella.

[Dramatizado]: ¡Qué alegría mija! Te amo mami.

[Jorge]: Piensa en todas aquellas personas que son importantes en tu vida, en aquello que nunca les has dicho, ¿por qué no llamar y demostrar más a menudo el amor que sentimos por ellas? A nuestras familias, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Darle espacio al amor en medio de las situaciones complejas por la migración, la violencia y el conflicto armado es otra forma de hacer que el sentimiento de humanidad sea más fuerte que el dolor.