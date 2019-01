Reporte iMMAP Colombia | 5 - 19 de diciembre de 2018

CONTEXTO

El Gobierno venezolano anunció un incremento del salario mínimo de 150% a partir de diciembre de 2018, ubicándose en 4,500 Bolívares soberanos o 450 millones de Bolívares Fuertes, lo que equivaldría a cerca de USD 9.50 mensuales según la tasa paralela, la cual es la tasa mas usada para transacciones de moneda extranjera, o a USD 52 mensuales según la tasa de cambio oficial. Estos cambios se dan ante una inflación acumulada que para noviembre de 2018 se estimó en 702,521%. La inflación diaria según los cálculos de la Asamblea Nacional, se ubica en 3% y el cálculo anualizado (noviembre 2017 – noviembre 2018) es de 1,299,742%.

Este es el sexto incremento salarian del año decretado por el Gobierno de Venezuela, el cual busca mejorar el poder adquisitivo de la población venezolana, considerando que el sector de los alimentos, el cual tuvo una inflación para noviembre de 171% ha sido el más afectado por la hiperinflación, situación que a pesar del ajuste salarial, se mantendría para el mes de diciembre ante la escases y los altos costos de productos alimenticios básicos. Durante los últimos 3 años y en particular en 2018, se puede observar como los incrementos en la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de la población venezolana y las dificultades para acceder a bienes y servicios básicos como alimentación y salud se configuran como determinantes principales en el incremento de la tasa de emigración de población venezolana.

El accionar de grupos armados no estatales como el ELN y grupos formados por ex militantes de las FARC se estaría consolidando de manera articulada en la frontera entre Colombia y Venezuela. A comienzos de diciembre se tuvo conocimiento de reuniones en la zona fronteriza entre el departamento de Arauca y los estados de Apure, Táchira y Zulia entre combatientes de estos grupos, e incluso la posible presencia de miembros del partido político de las FARC que habrían participado de esta reuniones, al parecer para definir acuerdos relacionados con pactos de convivencia en la zona, la posible definición de tarifas de extorsión conjuntas e incluso el uso compartido de rutas y corredores para el tráfico de cocaína y contrabando en la región. Esta situación genera preocupación por el creciente accionar de estos grupos en Venezuela, el reconocimiento por parte del ELN de los nuevos grupos como aliados estratégicos y el impacto negativo para el proceso de implementación de los acuerdos de paz en caso de confirmarse la presencia de altos mandos desmovilizados de las FARC en las reuniones.

Organizaciones de sociedad civil venezolanas han denunciado que en la zona de frontera además de los grupos armados colombianos, existirían otras estructuras armadas ilegales que coexistirían y ejercerían control territorial en zonas rurales y urbanas de Apure ante la posible permisividad de las autoridades venezolanas.

El 10 de noviembre mas de 150 gobiernos adoptaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. A pesar de que países como Chile, república Dominicana, Estados Unidos, Italia, Australia, Austria, Israel o Brasil (que se retirará en enero) no lo adoptarán, el Pacto que no es vinculante, propone una hoja de ruta con base en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes de 2016, para que desde un enfoque multilateralse busquen soluciones que permitan lograr una migración legal y segura para brindar oportunidades a personas con necesidades y para los países de acogida, priorizar la protección de niñas y niños migrantes, enfocándose no solo en los flujos y los retos de la migración, sino en las causas que generan la necesidad de migrar de sus países de origen y prevenir la separación familiar. El documento plantea 23 objetivos enfocados en proteger a los migrantes y generar condiciones que faciliten su documentación e integración en los lugares de acogida, accediendo a derechos como el trabajo y a servicios básicos como salud y la educación. Países como Perú,

Ecuador y Colombia adoptaron el Pacto, lo que podría facilitar los esfuerzos regionales para garantizar procesos de integración efectivos para migrantes y refugiados, así como acciones de incidencia para permitir el acceso de ayuda humanitaria a Venezuela.