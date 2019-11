Proteger a niñas y mujeres de la discriminación y la violencia: El gran reto de Colombia

Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer

Bogotá, 25 de noviembre de 2019. Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, designado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de generar mayor conciencia, promover y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Según las Naciones Unidas, a nivel mundial:

Un 35% de las mujeres y niñas han sufrido de algún tipo de violencia física o abuso sexual.

Más de 700 millones de mujeres contrajeron matrimonio cuando aún eran menores de edad.

120 millones de niñas han sido forzadas a tener relaciones sexuales.

El 71% de todas las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas.

3 de cada 4 mujeres y niñas identificadas como víctimas son utilizadas con fines de explotación sexual.

Los diferentes tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas en sus entornos cotidianos se reproducen y multiplican en medios digitales, por lo que la Fundación Renacer, UNICEF y Red PaPaz trabajan en alianza para fortalecer capacidades a nivel institucional, comunitario y de niñas, niños y adolescentes, que garanticen su protección frente al abuso, discriminación, violencia y la explotación sexual en línea.

Adicionalmente, estas entidades hacen un llamado a todos los actores sociales a ser incluyentes desde el lenguaje, a promover la transformación de estereotipos de género basados en la inequidad, así como a construir relaciones igualitarias en los entornos cotidianos con niñas y niños. Igualmente, buscan promover el empoderamiento de las niñas y las adolescentes para que ellas puedan asumir roles diferentes a los asignados tradicionalmente. Algunas recomendaciones para el entorno físico y digital son:

Evite contenidos y mensajes que refuercen y restrinjan lo femenino a lo sensible, dulce, delicado, frágil, tierno, maternal, etc.

Elimine los argumentos que justifican y normalizan cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Ejemplo: Pensar que los hombres son los fuertes, toman decisiones y tienen el poder económico, mientras que las mujeres son personas sumisas, débiles, obedientes y dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar.

Resalte experiencias femeninas poco comunes o poco visibilizadas socialmente, como la participación en la ciencia, la tecnología, los deportes, etc.

Reconozca el valor social, económico y simbólico de las labores de cuidado asumidas tradicionalmente por mujeres, como la educación, el cuidado hospitalario, la psicología, etc.

Reemplace palabras universales masculinas por genéricos neutros. Utilice niñez y adolescencia, ciudadanía, sociedad.

Utilice el femenino en oficios, profesiones y cargos.

Use el artículo femenino o masculino sustantivos invariables: una joven, un joven.

No use elementos que no son incluyentes y reducen lo femenino a un símbolo. Ejemplo: Propietari@s, Estudiant@s, niñ@s.

Al redactar evite el uso de lo masculino, si lo que se quiere decir incluye lo femenino.

Finalmente, estas organizaciones hacen un llamando a denunciar situaciones o sospecha de violencia contra las mujeres a través de la línea 155 de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, o a través del App A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación. Si se trata de casos con menores de 18 años, repórtelos a través de la línea virtual www.teprotejo.org. Para recibir información u orientación sobre Explotación Sexual visite www.fundacionrenacer.org, escriba al correo fundacionrenacer@fundacionrenacer.org o comuníquese al teléfono (1) 8050217.

Según Stella Cárdenas, Directora de Fundación Renacer, “La persistencia de imaginarios sociales que instrumentalizan y degradan a la mujer, es uno de los factores que facilitan y justifican la Explotación Sexual Comercial de Niñas y Adolescentes mujeres. La lucha contra la ESCNNA requiere profundos cambios culturales, que deben ser promovidos en diferentes entornos, reales y virtuales, por el Estado, la sociedad, el sistema educativo, los medios de comunicación, las empresas, las familias y las comunidades”.

Aida Oliver, Representante de UNICEF en Colombia, asegura que “Prevenir la violencia contra las niñas y las adolescentes es parte de la construcción de un mundo mejor para todas las personas. No podemos esperar a que la violencia sea evidente, todos y todas, debemos preocuparnos por la violencia cotidiana que es un drama para muchas niñas y adolescentes cada día en nuestro país. Para UNICEF, la educación es una herramienta fundamental para que niñas y niños puedan detectar situaciones de riesgo o de violencia. En el caso de las niñas y las adolescentes, la educación puede incidir en prevenir su victimización por causas asociadas a su condición de género".

Para Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz "Ser conscientes de todas las formas de violencia contra la mujer es un imperativo para que nuestras hijas empiecen a vivir una realidad diferente, asegurémonos de que esta es una labor conjunta con el padre, el hermano y todos los cuidadores, de manera muy especial del género masculino".

Acerca del Modelo WeProtect:

En el 2014 Colombia se sumó a un grupo de países, empresas y organizaciones de la sociedad civil que adoptaron WeProtect, una estrategia encaminada a actuar nacional e internacionalmente para prevenir y mitigar el abuso y la explotación sexual de la niñez y adolescencia en línea, a través del fortalecimiento de un conjunto de capacidades institucionales, empresariales y sociales para dar una respuesta integral al problema. Desde 2016 WeProtect hace parte de la estrategia global para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes y desde julio de 2017 es impulsado en Colombia por una alianza conformada por Fundación Renacer, UNICEF y Red PaPaz.

Acerca de la línea virtual Te Protejo:

A través de esta línea la ciudadanía puede reportar situaciones que afecten a personas menores de 18 años en www.teprotejo.org o el App Te Protejo. Te Protejo tiene como socios al Ministerio TIC, el ICBF, Fundación Telefónica, ETB y Red PaPaz, que también es su administrador, cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para hacer efectiva la protección de las personas menores de 18 años. A nivel internacional, es miembro de la Asociación INHOPE (www.inhope.org), es además colaborador de confianza de Twitter, Facebook y Google, y ha recibido apoyo del International Center for Missing and Explioted Children (ICMEC), del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y del Canadian Centre for Child Protection.

