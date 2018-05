Mujeres trabajando por la equidad y progreso en La Pista

A la vereda La Pista en el municipio de Uribe en el Meta, llegó un grupo de ex combatientes procedentes de la antigua zona veredal de Colinas, en el departamento del Guaviare, que por lazos históricos y familiares que unen a muchos de ellos con el territorio, decidieron trasladarse allí y crear un nuevo asentamiento para seguir adelante con su proceso de reincorporación colectiva. Varias mujeres destacan dentro de este grupo, por su liderazgo y compromiso con el proceso. “Desde que nos vinimos de allá hicimos la promesa de ponernos a trabajar y sacar esto adelante” señala Luz Dary, una de las lideresas del grupo y presidenta del comité de vigilancia.

Con Luz Dary, hay actualmente otras 13 mujeres viviendo en el asentamiento, 27 en total asociadas a la cooperativa que conformaron los y las excombatientes para trabajar en proyectos productivos y de desarrollo para la zona. Luz Dary cuenta con orgullo que las mujeres de este espacio participan en todo, desde los comités o la tesorería, hasta las actividades deportivas. “Sentimos que somos reconocidas en todo”.

En el comité de vigilancia, Luz Dary y su equipo monitorean los avances en las distintas tareas que implica su nueva vida: “Mi sueño es que este proyecto sea una ciudadela de paz, donde haya una guardería para los niños, una escuela, que tengamos todo lo social, y que sea un pueblo de mostrar, que nació por la reincorporación de los guerrilleros y la paz, y que haya un país tranquilo”.

Con el objetivo de generar ingresos, el grupo adelanta proyectos productivos que han ido desarrollando en el terreno, por iniciativa propia o con apoyo de la comunidad internacional. Helena es una de nuestras guías en el recorrido por los cultivos : “hay aproximadamente dos hectáreas de maíz sembradas y más abajo hay más, pero está creciendo entonces no lo vimos, también la platanera, la yuca y la papaya (…) allá vamos a trabajar todos, vamos revueltos, hombres y mujeres” , explica.

Magnolia Veloza es la presidenta de la JAC de la vereda La Pista, llega al asentamiento con cuatro jóvenes de la zona para recoger baldes de pintura, herramientas y otros materiales. Magnolia vive desde hace seis años en la vereda y lleva dos como presidenta de su junta. “Nosotros soñamos con unas vías buenas, no podemos desconocer que ha mejorado, pero algo bueno sería mejorar las vías, la comunicación, la electrificación… soñamos con eso, con mucho apoyo del Estado, del Gobierno, quiera Dios que por medio de lo de la paz las cosas mejoren mucho”.

Gladys es otra de las lideresas del asentamiento, tiene siete meses de embarazo, y con claridad y convicción defiende que las responsabilidades deben recaer de la misma manera en hombres y mujeres: “Yo he hablado con mi esposo, y él me dice ‘usted tiene sus tareas, y si a mí me toca quedarme viendo a ese bebé, pues me quedo, nos acomodamos (…) yo aquí siento el respaldo de mis compañeros, pero sobre todo el respeto, también la emoción” señala entre risas “todos quieren que nazca aquí y que sea niña”.

La Pista no es ajena a las disparidades de género, como en el resto del país -y en gran parte del mundo- los retos en la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres siguen siendo inmensos, hace poco más de un mes un caso de feminicidio en otra vereda sobrecogió al municipio. El camino es largo, pero las cosas empiezan a hacerse de una forma distinta. Las mujeres deben participar en pie de igualdad en todos los escenarios, y Luz Dary, Helena, Magnolia, Gladys, entre muchas otras, son muestra de que en la construcción de paz están siendo protagonistas.