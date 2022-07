“Mi voz representa a miles de niñas y niños migrantes que están en Colombia”

Cuando Mariangel se vio a sí misma en un cartel gigante en pleno centro de Bogotá (Colombia) no pudo contener la emoción. Había viajado más de 637 kilómetros desde zona rural de Norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, hasta la capital colombiana a representar las voces de niñas, niños y adolescentes migrantes en el Congreso de la República, en el marco de la conmemoración del Día de la Niñez Congresista, y se encontró con esa sorpresa adicional.

Sus vivencias y las de decenas de niñas, niños y adolescentes migrantes y colombianos residentes en Arauca, La Guajira y Norte de Santander eran parte de la galería ‘Construyendo Nuestro Mundo’ apoyada por Global Affairs Canada. En unas estructuras más grandes que ella se podían leer relatos sobre barreras de acceso a la educación, prevención de xenofobia y la importancia de garantizar espacios protectores a la niñez.

La historia de Mariangel en sus propias palabras:

“Cuando me ví en el cartel me quedé sin palabras, me sentí muy emocionada, porque más allá de ver una foto mía, vi la historia de miles de niños y niñas migrantes que al llegar a Colombia tuvieron que afrontar situaciones muy difíciles y que hoy en día ya han podido adaptarse y seguir cumpliendo sus sueños sin importar que ya no están en su país”, asegura Mariangel.

*“Con Save the Children he aprendido que no importa la nacionalidad, que todos somos iguales y todos merecemos las mismas oportunidades, y ese mensaje lo pudimos traer al Congreso de la República y fue muy significativo para mi ser la voz de la niñez migrante”. *

“Ya había podido hablar en otros espacios locales y regionales sobre las barreras que tenemos los venezolanos para acceder a la educación, la discriminación y otros aspectos, pero esta vez pude llevar un mensaje de igualdad a una estancia tan grande como lo es el Congreso y eso me satisface mucho”, asegura.

“En mi colegio mis compañeros y mis profes ya me ven como una referente y ahora no me da miedo hablar en público, siento que gracias a los espacios en los que he podido participar y ser escuchada he descubierto habilidades que no sabía que tenía”, explica con una gran sonrisa.

“Mi consejo para los niños y niñas de toda Colombia especialmente para los que hasta ahora están llegando al país es que luchen por sus sueños y nunca dejen de soñar. A veces por las circunstancias podemos sentirnos sin fuerzas para seguir, pero debemos confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades”, indica con firmeza.

Este no es el primer espacio de incidencia y participación en el que Mariangel es protagonista. En 2020 fue una de las ganadoras del Concurso ‘Mis sueños van conmigo’ y a través de un poema cautivó al jurado con sus vivencias y resiliencia desde que llegó a Colombia oriunda de Venezuela junto a su familia.

Posteriormente participó en webinars y encuentros regionales sobre migración y protección de los derechos de la niñez, e hizo parte de la campaña global de Save the Children #SalvemosNuestraEducación que enviaba un mensaje a autoridades locales y nacionales a generar acciones y entornos educativos que les permitieran a niños, niñas y adolescentes una educación segura y de calidad en medio de la pandemia por COVID-19.

Sobre ‘El Mundo es mi Hogar’

En el marco del proyecto ‘El Mundo es mi Hogar’ financiado por Global Affairs Canada, Save the Children promueve la realización del derecho a una educación de calidad, segura y con perspectiva de género para las niñas y niños afectados por el conflicto y la crisis en la frontera colombo-venezolana. Con esta iniciativa se pretende llegar a más de 30.403 niños, niñas y adolescentes en Norte de Santander, Arauca y La Guajira.