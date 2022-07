Madre de Juan* nos cuenta el apoyo de Save the Children para superar el riesgo de desnutrición

*La historia Juan contada por su madre: **

Durante una consejería del equipo MAMI en la Sala de lactancia Materna de la Unidad de Salud conversamos con la Sra. Yusleidi, madre del niño Juan*. Ella nos contó que se acercó en varias ocasiones al Hospital San José para que su hijo recibiera atención, y no fue fácil el proceso de atención, la última vez que ese acercó la atendió una enfermera quien le hizo valoración al niño y le menciono que se encontraba en buen estado de salud. “A mí no me gusta ir a ese hospital porque apenas uno dice que es venezolano, lo dejan esperando y a veces no lo atienden, cuando yo fui había otras mamás como yo esperando que el médico se acercará para atender a los niños y niñas”

“Por eso decidí acudir a la Unidad de Salud de SCC para buscar orientación, y así mi hijo recibiera una mejor atención porque presentía que mi bebé no estaba bien. Les quiero contar que mi hijo nació en Venezuela, allá nunca lo vio un médico porque para eso se necesita dinero, por eso estoy en Colombia, yo tengo la fe que aquí mi bebé va a estar mejor. Mira que aquí me están ayudando, ya vieron a mi hijo y hoy volví porque estoy en seguimiento para que mi bebé recupere más peso”.

“La primera vez que llegue me dijeron que mi hijo estaba bajo de peso para la edad que tiene, por eso presenta riesgo de desnutrición. Hay muchas cosas que yo no sé y que estoy aprendiendo aquí, por ejemplo, yo le di el seno a mi bebé hasta los dos meses, luego empecé a darle leche Nestogeno y antes de los seis meses ya le daba caldos, eso fue un daño que le hice a mi hijo”.

“En este momento yo tengo varias preocupaciones, no tengo trabajo, donde vivo me dijeron que ya tenía que desocupar la habitación porque no estoy aportando dinero, por eso yo prefiero salir todas las mañanas y regresar en la noche para no incomodar a la señora de la casa. Pero lo que más preocupa es la salud de mi hijo, yo voy a hacer todo lo posible de venir a mis citas con ustedes. De verdad que estoy muy agradecida por lo que han hecho conmigo y mi bebé. “

Sobre el proyecto “MAMI”:

MAMI es un programa que tiene una mirada integral, que busca identificar los diversos factores de riesgo que puedan afectar a la madre – bebé, en su normal desarrollo, como por ejemplo, madre con afectaciones en la salud mental, bebés con bajo peso al nacer, prematuros, gemelares y múltiples, condiciones especiales que dificulten su alimentación: fisura labio palatina, paladar hendido y con antecedentes que puedan deteriorar su salud, madres que manifiesten problemas al amantar. En este sentido el enfoque MAMI, busca el bienestar de la diada considerándolos como un solo elemento, resaltando que el bebé se encuentra en pleno estado de vulnerabilidad y dependencia total de su madre o cuidador.

De esta manera, el equipo MAMI realiza intervenciones en caso particular, con el objetivo de fortalecer las 4 prácticas de alimentación de ALNP-E, 1. Inicio temprano de la lactancia materna, durante la primera hora de vida, promoción del contacto piel con piel, por este motivo realizamos atenciones en el Hospital San José, realizando el fomento de la lactancia materna y promover esta primera práctica como regla de oro, favoreciendo el adecuado inicio de la lactancia materna, como pilar fundamental de una alimentación ideal para los bebés menores de 6 meses. Aquí, resaltamos la segunda práctica recomendada de alimentación: Lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, sin incluir ningún otro alimento ni bebida. Durante las atenciones se identifican diversos factores de riesgo: sociales, económico, de salud, saneamientos básicos, bajo nivel educativo y el desconocimiento de sus derechos.

MAMI se apoya y articula con cada uno de los programas de Save the Children realizando remisiones, como por ejemplo, remisiones a CASH, Protección, SMAPS, y se promueven los servicios de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, con referencias a planificación familiar etc., sobre todo se brinda orientación a las madres en los diferentes procesos como, por ejemplo: Registro civil, afiliación a sistema general de salud, vacunación, acceso a estatuto temporal de protección. Así, MAMI contribuye al bienestar pleno, físico y mental de las madres y sus bebés.