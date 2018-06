Viernes 15 Junio 2018 Mariela* lleva solo un mes viviendo en Saravena (Arauca. Tiene dos hijos, Mario de 3 años y Juliana de 10 años. “Lo que está pasando el país política y económicamente, nos obligó a emigrar, a salir y a buscar un futuro para los muchachos”, comenta.

Cuenta que tuvo la suerte de tener un sitio donde llegar y que la documentación no fue un problema: “Tenemos familia acá. Estamos empezando. Yo soy venezolana, nacionalizada colombiana. Y mis hijos también tienen papeles colombianos porque somos hijos de padres colombianos.

Recuerda su casa y habla de cómo era la vida en el país vecino: “Yo soy del Táchira. Ahora está un poco dura la situación, el sueldo mínimo está en 2 millones pero un kilo de carne vale 1,400,000 entonces no alcanza para nada. Hay gente que vive allá bien porque tiene otro tipo de negocios, pero una persona que vive del sueldo mínimo, no puede hacer mercado, subsistir con un sueldo mínimo.”

La decisión de venir a Colombia no fue fácil. Su esposo ya no tenía suficiente plata para sobrevivir y tuvo que venir para mandar lo que ganaba a Mariela. Mientras que ella tuvo que quedarse a cargo de la familia. “Yo me quedé sola con mis hijos porque estaban estudiando pero me cansé de la soledad y decidí venirme, alquilamos una casita y mi esposo trabaja como mecánico”.

Además, añade que son los niños y niñas los que se llevan la peor parte de esta situación. “Los que más sufren en Venezuela son los niños, se ve mucha desnutrición infantil, pobreza, y están bastante necesitados”, cuenta como si estuviera describiendo una escena que está viendo proyectada en su cabeza. Se muestra asimismo muy agradecida por cómo les fue las cosas: “Nosotros tuvimos la facilidad de venirnos para Colombia y nos han tratado muy bien, nos ayudaron mucho y lo que queremos es trabajar y salir adelante”.

Ahora en Saravena, reconstruyen una vida con su familia aunque se muestra melancólica al recordar su tierra. "Desde que llegué, fue un poco duro, eso de estar fuera de la patria de uno. Yo he vivido toda la vida en Venezuela y siempre siente uno nostalgia pero mi familia me ha apoyado y lo estoy sobrellevando bien. Con el sueldo de mi esposo alcanza para los gastos de mercado y eso es lo más importante a pesar de que estamos viviendo en una casa de alquiler”, relata.

Mariela y sus hijos fueron una de las familias que apoyamos a través de la entrega de unos kits escolares con morral, lapiceros, cartuchera, y cuadernos para promover la permanencia escolar de niños y niñas procedentes de Venezuela. La ayuda que entrega Save the Children es muy buena porque motiva a los niños a que estudien, y sigan adelante. Es como yo les digo a ellos: "Esto es una ayuda para que usted siga adelanta, para que estudie y tenga un futuro bueno."

Ella mira a la pared del fondo mientras que piensa en el futuro: “Me gustaría estar mejor economicamente para poder darle a mis hijos lo que necesitan y se merecen y quisiera volver a Venezuela pero no se sabe...”.

Save the Children está desarrollando el proyecto, “La crisis migratoria de Venezuela y su impacto en la niñez en Colombia”, para atender niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad procedente de Venezuela. En el marco de esta acción, instalamos un espacio educativo infantil donde niñas como Tatiana, pueden jugar y volver a sentirse como niños.

*Los nombres fueron sustituidos para mantener la privacidad de las personas entrevistadas.