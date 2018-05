La primera generación de ‘PAZa la Experiencia’ compartió vivencias que contribuyeron a transformar territorios y a sus propias vidas

Más de 40 servidores públicos y académicos, pertenecientes a la primera generación de ‘PAZa la Experiencia’, se reunieron en Bogotá para compartir las vivencias, buenas prácticas, anécdotas y sugerencias que recopilaron durante sus respectivos voluntariados en algunos de los 170 municipios priorizados por el posconflicto y 131 municipios gobernados por alcaldesas.

‘PAZa la Experiencia’ es un componente del Programa Manos a la Paz y es una iniciativa liderada por la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Federación Nacional de Municipios, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, la cual cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Su propósito es motivar y movilizar a los mejores servidores públicos y académicos del país, para que compartan sus experiencias y buenas prácticas en beneficio de municipios afectados por el conflicto armado.

“Manos a la Paz es un reconocido proyecto de movilización de estudiantes para contribuir en la construcción de paz en los territorios. Pero creímos que había una necesidad de ampliar este proyecto para movilizar la ciudadanía con experticias que también contribuyeran al desarrollo sostenible de las entidades territoriales. Entonces, hace siete meses, iniciamos un componente que vinculara a servidores públicos y académicos que quisieran prestar un servicio voluntario para compartir sus proyectos o conocimientos en beneficio de comunidades que carecen de esas experticias”, sostuvo Blanca Cardona, directora Nacional del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD.

En el encuentro también participó Sergio Bueno, delegado de la Alta Consejería para el Posconflicto y director de Descontamina Colombia; Francisco Camargo, director de Empleo Público de Función Pública; Rafael Santos, rector de la Universidad Central; y Pablo Ruiz, director de País del PNUD Colombia.

De acuerdo con Sergio Bueno, delegado de la Alta Consejería para el Posconflicto y director de Descontamina Colombia, “las comunidades necesitan el apoyo desde lo nacional, por eso es tan importante esta experiencia en la que profesionales con una visión nacional, puedan ir a apoyar lo territorial y puedan fortalecer las necesidades de conocimiento que tienen los entes territoriales y así mismo, apoyar el tema de estructuración de proyectos. Es desde lo local donde se construye la paz”.

“Con Manos a la Paz, y su componente ‘PAZa la Experiencia’, el efecto transformador en estudiantes, servidores, académicos y comunidades ha sido impresionante. Así es cómo creemos que se comienza a construir paz y reconciliación en los territorios. Creo que a este esfuerzo debería sumarse también el sector privado", dijo por su parte Rafael Santos, rector de la Universidad Central, una de las instituciones que ha apoyado este proceso.

“La misión de mi voluntariado, al final me di cuenta, es mantener la esperanza”

‘PAZa la Experiencia’ seleccionó en su primera generación a 83 funcionarios y funcionarias de entidades nacionales, territoriales y académicos, quienes compartieron sus experticias en favor de territorios que solicitan acompañamiento en temas como fortalecimiento de la gestión pública local, educación y reconciliación, alternativas productivas sostenibles, seguridad ciudadana, convivencia y acceso a la justicia, entre otros.

"Entre los retos más importantes del país está llevar desarrollo, paz estable y al Estado a territorios afectados por el conflicto. Creemos que ‘PAZa la Experiencia’ es muy importante para acelerar esa llegada. Todas y todos contribuyen a ese camino a la prosperidad que merecen los territorios que dejan atrás el conflicto”, añadió a su turno Pablo Ruiz, director de País del PNUD.

Entre las experiencias compartidas durante el conversatorio, los participantes destacaron la conmovedora experiencia de Ana Milena Velásquez, quien compartió su voluntariado en Caldono, Cauca. Ana Milena es doctora en Teatro y Artes del Espectáculo especializada en Clown. En nombre de la Universidad de Antioquia, ofreció un servicio ciudadano voluntario para apoyar a la niñez, adolescentes y juventud a adquirir habilidades de resiliencia, resolución de conflictos y reconstrucción de proyectos de vida.

“Encontré un municipio donde no hay mucha comprensión de lo que significa la paz. Muchos de ellos aún tienen hambre, las escuelas no están muy dotados con utensilios didácticos. Yo me encuentro con esa realidad y planteo un proyecto de educación, cultura y educación. A través del arte de la risa y la expresión de emociones, propuse habilidades de resiliencia y descubrimiento de sus capacidades”, expuso Ana Milena.

Conmovida por recordar su propia experiencia, añadió: “Quiero y debo volver porque la misión de mi voluntariado, al final me di cuenta, es mantener la esperanza en Caldono. Con la risa darles esperanza”.

Cristian Julián Díaz, contó que llegó a Montelíbano, Córdoba, para transformar la vida de las comunidades con proyectos de recuperación ambiental y mejoramiento en uso de residuos, pero al final la transformación lo impactó a él y a su familia. “Nosotros no podemos ser cometas o estrellas fugaces en esas comunidades, sino que debemos procurar que haya continuidad a nuestros servicios: sea desde nuestro lado, o por otra persona, pero continuarlo, asegurar que los procesos de culminen”, añadió.

La experiencia hay que compartirla, por eso... ¡'PAZa la Experiencia'!

En la primera generación de ‘PAZa la Experiencia’, de 3,303 postulaciones, 83 servidores públicos y académicos fueron preseleccionados para iniciar el proceso de acompañamiento a las entidades territoriales. Al final, 47 expertos cumplieron el interés de los municipios que solicitaron su apoyo. “Es nuestro mayor deseo que PAZa la Experiencia continúe, perfeccione sus mecanismos de acción, e institucionalice al servicio público voluntario como una herramienta de fortalecimiento de capacidades y cooperación en beneficio de comunidades que añoran el desarrollo y progreso”, señaló Blanca Cardona.

“Ojalá podamos continuar y mantener este tipo de experiencias, lo que se ha buscado precisamente desde la Alta Consejería para el Posconflicto es que haya una mayor participación de la sociedad e igualmente, estimular que la implementación de los Acuerdos de paz se logre efectivamente entre todos los colombianos”, concluyó Sergio Bueno, director de Descontamina Colombia.