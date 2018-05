Gaceta de Paz : Del 9 al 15 de mayo, 2018

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con las operaciones militares a la disidencia del Frente Séptimo de las FARC; el traslado de Jesús Santrich a la sede del Episcopado; la invitación de Rodrigo Londoño al expresidente Uribe a comparecer ante la JEP; entre otras.

Candidatos piden que cese del Eln por elecciones sea indefinido

El grupo guerrillero, que negocia la paz con el Gobierno en Cuba, anunció hoy que “cesará actividades militares del 25 al 29 mayo para aportar a unas condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones” presidenciales. El alto fuego, de cinco días de duración, se desarrollará “desde las 00.00 hora local del 25 de mayo hasta las 24.00 del día 29”, según el mensaje publicado. En un vídeo, De la Calle, aspirante del Partido Liberal, insistió “en la necesidad de un cese unilateral indefinido”, ya que “eso le daría un impulso enorme” al diálogo de paz que llevan a cabo el Gobierno y el ELN en La Habana, y “sería un mensaje de confianza para los colombianos”. Por su parte, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras y quien aparece cuarto en los sondeos de opinión, calificó de “muy útil” el anuncio del Eln.

Jesús Santrich fue trasladado a una sede del Episcopado colombiano

El exguerrillero Jesús Santrich fue trasladado a la Fundación Caminos de Libertad, una sede del Episcopado colombiano, ubicada en Bogotá, tras recibir el alta médica. Santrich había sido internado en el Hospital de El Tunal, el pasado 26 de abril, debido a que su salud se vio agravada a causa de una huelga de hambre en la que se encuentra desde hace un mes.

El dirigente del partido Farc había sido enviado a La Picota el pasado 9 de abril, luego de que la DEA y la Fiscalía General de Colombia lo señalaran por su presunta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde ese momento, Santrich decidió entrar en huelga de hambre a manera de protesta por considerar que la acusación es parte de un complot para desprestigiar el proceso de Paz, del cual es uno de los firmantes.

El traslado, fue posible gracias a intervención de la iglesia Católica, líderes políticos, la Comisión de Paz del Congreso, entre otros, que pretenden que el exguerrillero no sea reenviado a la cárcel La Picota, para preservar su salud. Sin embargo, aseguraron que no levantará la huelga de hambre hasta que se aclare su situación judicial. Precisamente, antes de este hecho, las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron una proposición en la cual hacen un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que tome las medidas necesarias que garanticen la salud de Santrich, de 51 años, y que la huelga no termine en un “desenlace fatal”.

Comisión de la Verdad hará presencia en todo el territorio nacional

En una rueda prensa el 7 de mayo, los comisionados expresaron que tendrán una cobertura nacional gracias a sus operaciones en 10 macroregiones, 26 lugares y el apoyo de sus comisiones móviles. La Comisión es uno de los tres organismos que comprenden el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, los otros dos siendo la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante los próximos seis meses, la comisión tendrá que establecer sus metodologías, regiones y forma de operación. Logrado esto, tendrá una vigencia de tres años durante los cuales recogerá información para un informe detallado sobre los más de 50 años de guerra interna en Colombia. En un logro adicional para la implementación del Acuerdo Final, el proyecto de ley de procedimiento de la JEP fue radicado ante el Congreso esta semana. En 76 artículos están definidos no solamente el proceso que tendrán que afrontar los postulados a este sistema de justica, sino también el trámite que asumirán las víctimas para el reconocimiento de sus derechos.