Gaceta de la Paz: Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2019

Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la elección de un ex-guerrillero en proceso de reincorporación como alcalde de Turbaco; el rechazo de la Misión de verificación de la ONU ante el asesinado de excombatiente en un espacio de reincorporación; la presentación de Sonia ante la JEP por supuesto rearme; entre otros.

La crisis social y de seguridad que se vive en el Cauca

Tras dos masacres atroces y otros crímenes aislados, que dejaron 13 víctimas durante una sola semana, este departamento afronta una crisis de orden público. “Nos están matando”, han dicho los indígenas del Cauca con insistencia, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz. Y esta semana que acaba de pasar se volvió en un ejemplo contundente de que sus palabras no exageran la realidad. Naciones Unidas estima que, en lo que va de este año, 52 personas han sido asesinadas en territorio nasa, en el norte del Cauca, y que ese pueblo indígena ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. Un panorama grave en el que no se avizora un mejor futuro.

Adicionalmente, estas masacres permiten identificar tres puntos que reflejan el nuevo escenario del conflicto en Cauca. En primer lugar, los crímenes son más sanguinarios, como por ejemplo los crímenes en los que las autoridades señalan a las disidencias del Frente Sexto de las FARC, en los cuales hay más sevicia e incluyen emboscadas. Por otro lado, se identifica la guerra sin un rostro dominante, ya que las estructuras Dagoberto y Jaime, se estarían camuflando con otros nombres para confundir, sirviéndole a las disidencias para invisibilizarse e impedir que se consolide su nombre en como un enemigo común. Por último, la masacre sentó a Duque con los indígenas, paradójicamente, estas masacres lograron lo que en la Minga no se pudo, que Duque se sentara en territorio indígena con autoridades de cabildos, lo hizo en el consejo de seguridad.

El presidente Iván Duque presentó algunas de las estrategias con las que, planea enfrentar las bandas de narcotráfico y disidencias que estarían detrás de los desplazamientos y asesinatos de indígenas. Una de esas medidas es activar la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 que llegará al departamento con la misión de desarticular a las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico; esta estrategia militar estará acompañada de algunos programas de inversión social como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Duque también agregó que, a través del Departamento de Prosperidad Social, van a mejorar los programas de atención para 207 mil familias en acción, en los 42 municipios del Cauca.

El Acuerdo de Paz en las elecciones: optimismo en las ciudades y dudas en las regiones

Para estas elecciones regionales se eligieron 1122 alcaldes y 32 gobernadores, que fueron votados por un aproximado de 22 millones de colombianos. La primera impresión que dejó las elecciones en los medios fue la victoria alternativa en las dos ciudades más grandes del país, con la victoria histórica de una mujer LGBTI en Bogotá y la derrota del uribismo en uno de sus fortines: Medellín.

Víctor De Currea, analista político, advirtió en primer lugar que “las políticas de paz, los recursos para la paz y las iniciativas de la paz son un asunto fundamentalmente del Gobierno nacional más que de las gobernaciones locales”, plantea de entrada un problema, y es que la implementación de una paz integral sigue siendo una responsabilidad sobre todo del Presidente, y por más que haya perdido el uribismo, no significa del todo una victoria para quienes votaron Sí al acuerdo. El analista afirma que lo que podría denominarse una derrota del “No” ante la caída de los candidatos que no defienden los acuerdos, no representa tampoco una victoria absoluta para su implementación. La razón es que se encuentran dos visiones sobre lo que debe ser la implementación de la paz: una reducida a la idea del desarme y la reincorporación, frente a otra mucho más completa que cree en una paz como un proyecto integral.