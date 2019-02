Gaceta de la Paz: del 13 al 19 de febrero de 2019

La JEP en medio del fuego cruzado de la política sigue avanzando

El gobierno ha hecho manifiestas sus intenciones de objetar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), de hacerlo, le daría un golpe mortal a la justicia transicional y al acuerdo de paz. Adicionalmente, el gobierno entraría en choque con el Congreso, la Corte Constitucional y la comunidad internacional.

Aunque un presidente puede objetar una ley por inconveniencia política o por inconstitucionalidad, hacerlo por lo segundo cuando la Corte ya falló es un sinsentido jurídico sin antecedentes, pues además la objeción iría a la Corte.

Por su parte, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, revivió varias de sus peticiones, que no pasaron el examen de constitucionalidad, para pedirle al primer mandatario que las tenga en consideración al calificarlas como inconvenientes: los alcances de las entidades investigadoras sobre el narcotráfico como delito de ejecución permanente; la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados por parte de la Fiscalía mientras se define su situación en la JEP; la supuesta renuncia de investigación penal de crímenes graves y el choque de funciones con la JEP; y los beneficios desmedidos que dejaría el régimen de condicionalidades con su gradualidad.

Del otro lado, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, reiteró su llamado al presidente para que sancione la Ley Estatutaria por seguridad jurídica y de esta forma pueda entrar en vigor como lo ordenó la Corte Constitucional, “por su importancia para los comparecientes a esta justicia, a las víctimas, al país y a la comunidad internacional”.

Asimismo,

Linares impugnó los argumentos del Fiscal: “La jurisdicción fue diseñada para garantizarle a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia y que se sancionarán a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del conflicto” Además, insistió en que estos debates son de vieja data y que deben resolverse en un ámbito político, un asunto que no le corresponde a la JEP.

Igualmente, en una carta dirigida al presidente, 227 organizaciones sociales de derechos humanos y de víctimas le pidieron al mandatario que ratifique la Ley Estatuaria de la JEP. Las organizaciones reclamaron “la posibilidad de que se materialicen los derechos que han sido conculcados por distintos actores tras más de cincuenta años de conflicto, oportunidad que las víctimas y las organizaciones firmantes confiamos al SIVJRNR, y especialmente a la JEP, en materia de justicia”.

Si bien el Centro Democrático pide, como supuestos voceros de las víctimas, que se haga viral el mensaje “No más JEP”, son las mismas asociaciones de víctimas las que están defendiendo la JEP y reclaman al presidente que sancione la Ley Estatutaria.

Mientras tanto, en la JEP siguen pasando cosas importantes:

Rodrigo Londoño (Timochenko) y Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), asistieron, cada uno por su cuenta, a la Sala de Reconocimiento para dar sus primeras versiones voluntarias en el marco del Caso 001: “Retenciones Ilegales de las FARC”. En esta diligencia, que es de carácter obligatoria, los exjefes guerrilleros contribuyeron voluntariamente con la información que detentan para ayudar a esclarecer qué sucedió con los 6.162 casos relacionados con retenciones ilegales, entre los cuales se encuentran secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios. Catatumbo aseguró que su versión demuestra el cumplimiento del acuerdo de paz pactado con el Estado, que sigue comprometido con la búsqueda de una paz estable y duradera, y principalmente con las víctimas.

Por su parte, Rodrigo Londoño declaró al salir de la audiencia: “Siento que el esfuerzo y el compromiso que hicimos en La Habana está dando frutos, y esto nadie, nadie, lo hace trizas”. Luego agregó: “Si lo hacen trizas, cogeremos cada pedacito y lo reconstruiremos porque es mucha la gente en Colombia que está comprometida y se la está jugando por la paz. Tengan la plena seguridad de que no los voy a defraudar, esta es una de las tantas audiencias en que vamos a participar contribuyendo a la verdad”.