Gaceta de la Paz: 6 al 12 de diciembre 2017

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el comunicado oficial del ELN en donde se hace responsable del asesinato de 10 personas en Magüí Payán; El debate alrededor de la aprobación o no aprobación de las circunscripciones de paz; la captura del jefe de la oficina de envigado; entre otros.

ELN asume autoría en asesinato de 10 personas en Magüí Payán

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la guerrilla del Eln se pronunció sobre los hechos ocurrido el pasado 27 de noviembre en Magüí Payán, en Nariño, en los que resultaron muertas 13 personas. Según el grupo guerrillero, lo ocurrido en esta población nariñense fue un enfrentamiento con un grupo presuntamente denominado Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). De acuerdo con el comunicado del Eln, las GUP estarían cometiendo atropellos contra la comunidad por lo que el pasado 27 de noviembre algunos miembros del Frente de Guerra Suroccidental del Eln fue hasta la población para “entablar conversación con las GUP”. No obstante, dice la guerrilla, la reacción del las GUP fue abrir fuego contra ellos. No obstante, en los días pasados autoridades de Nariño habían informado que el Eln era el presunto responsable de la muerte de 13 personas en Magüí Payán, entre ellas una mujer de 22 años con tres meses de embarazo y madre de un niño de tres años y el líder comunitario Edison Marcial Ortiz Bolaños. Según la Alcaldía y la Personería, los combates fueron entre el Eln y la banda criminal ‘Resistencia Campesina’, en la vereda Pueblo Nuevo de Magüí Payán, donde se disputan el espacio dejado por las Farc.

Circunscripciones especiales pasaban con 50 votos: Consejo de Estado

En un concepto enviado al Ministerio del Interior, el Consejo de Estado aseguró que se necesitaban por lo menos 50 votos para que en el Senado se salvaran las circunscripciones especiales de paz. Esas 16 curules, que por el acuerdo de paz con las Farc se les darían a víctimas del conflicto armado en circunscripciones especiales, se cayeron luego de que el Congreso consideró que les hizo falta un voto. El proyecto fue votado en el Senado el pasado 30 de noviembre y, con los 50 votos, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, aseguró que “no se cumplen los requisitos” para que la iniciativa saliera adelante, ya que no se lograron las mayorías absolutas. Sin embargo, desde ese momento el Gobierno aseguró que no se necesitaban 51 votos, sino 50, teniendo en cuenta que aunque los senadores son 102 actualmente hay 99 ya que tres tienen la “silla vacía” debido a investigaciones en su contra: Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, Musa Besaile, y Martín Morales. El Consejo de Estado le dio la razón al Gobierno. Sin embargo esta tesis del Consejo de Estado no es vinculante ni de obligatorio cumplimiento, por lo cual el debate sigue abierto.