Gaceta de la Paz: 13 al 19 de diciembre 2017

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la declaración de suspensión de hostilidades por parte del Clan del Golfo; el informe de fin de año que ONU presentó sobre el cese al fuego con el ELN; La selección por parte del presidente del nuevo negociador con el ELN; entre otros.

Clan del Golfo promete suspender acciones militares desde el 13 de diciembre

L as Autodefensas Gaitanistas de Colombia suspenderán -temporalmente- su ofensiva. A partir del este jueves cesaron sus acciones militares a lo largo y ancho del país. Así lo anunció el grupo armado, también conocido como Clan del Golfo, a través de su portal web. Aunque no queda claro el tiempo durante el que se extenderá la decisión, el grupo armado no sólo exhorta al ELN a acompañar la decisión en las zonas donde mantienen confrontación sino que también hacen una “invitación a los disidentes de las Farc, Los Pelusos, Los Puntilleros y Las Oficinas”. Igual como ocurrió en el cese al fuego bilateral que sostuvieron las Farc con el Gobierno y el que se suscribió desde el 1 de octubre con el ELN, el Clan del Golfo se intenta alinear en la misma dirección y lanza un llamado para que haya verificación.

Eln dice que está ‘en disposición de acordar un nuevo cese’ bilateral

El Eln informó en la tarde de este domingo que están “en disposición de acordar un nuevo cese” al fuego bilateral con el Gobierno de Juan Manuel Santos, como parte del proceso de paz que se adelanta en Quito, Ecuador. El documento fue dirigido a Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, quien había solicitado informar durante este mes de diciembre sobre la posibilidad de extender el periodo, el cual concluye el 9 de enero del 2018.

La semana pasada, el secretario general de Naciones Unidas,

Antonio Guterres, destacó que el balance del cese al fuego temporal entre el gobierno y la guerrilla del ELN es positivo pese a algunos incidentes. Los resultados de la tregua “son sin duda alguna positivos en relación con dos de sus objetivos fundamentales: los combates han cesado y las comunidades más vulnerables disfrutan de una disminución patente de la violencia”, escribió Guterres en una carta dirigida al Consejo de Seguridad, que la misión de la ONU en Colombia divulgó este jueves.