“Fragmentos” documental sobre mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano

La OIM en Colombia, apoyó la producción de “Fragmentos, el documental”, cortometraje que cuenta el proceso de elaboración del contra monumento o memorial, que lleva el mismo nombre: “Fragmentos”, elaborado con 37 toneladas de armas entregadas voluntariamente por la antigua guerrilla FARC-EP, como parte de los compromisos en el marco del acuerdo de paz. Esta pieza muestra cómo las mujeres víctimas de violencia sexual participaron en su elaboración.

Fragmentos, el documental no solo registra el camino y la fundición de los fusiles de las FARC, también muestra la catarsis de las mujeres víctimas que forjaron el metal. “Es una metáfora de cómo el fuego puede transformar las cosas”, como comentó la periodista española Mayte Carrasco, directora del documental.

El contra monumento, es una obra de la artista y activista colombiana Doris Salcedo, quien invitó a un grupo de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el contexto de la guerra, para dar forma al piso que está hecho de las armas fundidas. Durante días, este grupo de sobrevivientes elaboró ​​el diseño que simbolizaría el fin del poder que estas armas tenían sobre ellas. “Es una obra que no es monumental ni monumentaliza, que no cuenta una versión grandiosa. La belleza tenía que estar de plano eliminada en esta obra. Me parecía inmoral otorgarle belleza a unas armas, por eso me negué a hacer un monumento, esto es un contra monumento. No se puede glorificar la violencia, hay que criticarla”, explica Salcedo.

“Ya las armas no están sobre nosotras, ahora nosotras las pisamos y así pisamos el dolor. Durante días martillamos este metal para marcar así el cese simbólico de la relación de poder impuesta por las armas”, comenta una mujer de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quienes apoyaron esta elaboración.

Permitir la participación de las sobrevivientes de violencia sexual en esta creación es parte de la reparación simbólica y del proceso de reconocimiento y no repetición, tan necesario en el proceso de construcción de paz y reconciliación que se adelanta en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz.

“Fragmentos, el documental”, cuenta con una estrategia de circulación en diferentes festivales de cine en el mundo. El 22 de marzo fue presentado con éxito en Málaga, España; el 14 de abril en Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona. A finales del mes de abril se presentó en el Festival Internacional de Documentales de Busan, Corea del Sur y el 3 de mayo fue proyectado en la Feria Internacional del Libro en Bogotá (FILBO). Se espera continuar esta gira en festivales para dar a conocer las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual.

La OIM, busca con este documental sensibilizar a las personas a nivel global, sobre las oportunidades que generan procesos de paz como el colombiano, que puso fin a 50 años de conflicto armado entre las FARC- EP y el Estado y que contribuyó al desplazamiento interno de más de 7 millones de personas, según cifras oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, (encabezando esta lista a nivel global, seguido de Siria e Irak).

“El cine documental constituye una herramienta para contar hechos que han sucedido o están sucediendo a través de personajes que existen o han existido en la trama con el fin de educar, sensibilizar y generar debate. Este es el caso de “Fragmentos”, documental que genera una especial empatía en el público por los temas que aborda, y el mensaje de reconciliación, perdón y paz que deja. Con este espíritu, es que la OIM le ha apostado a apoyar “Fragmentos” como una herramienta educativa y de movilización social”, explica Ana Durán, Jefe de Misión de OIM Colombia.

Este documental fue posible gracias al respaldo del Museo Nacional de Colombia y de la OIM y, al apoyo financiero de la Embajada de Canadá en Colombia.

En Colombia, el documental se proyecta permanentemente en el espacio para el arte y la memoria contemporánea llamado “Fragmentos”, memorial que marca el final del conflicto con las FARC -EP.

Vea el tráiler del documental en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-i9jpbludQY

Para mayor información favor contactar a: Emmanuel Fontalvo, Email: efontalvo@iom.int

Karen Mora, Tel. + (57) 1 639 7777, Email: kmora@iom.int