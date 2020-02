Fondo Multidonante de la ONU aporta 24,5 millones de dólares para invertir en programas cobijados por la política de Paz con Legalidad en los territorios

​• Con respecto a los recursos aportados, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Jessica Faieta, resaltó: “El día de hoy los socios del Fondo han acordado los temas estratégicos a financiar en el 2020. Así que les queremos comunicar que seguiremos apoyando al Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, en su tarea de implementación de los PDET”.

Bogotá, 10 de febrero de 2020.

El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz anunció este lunes la aprobación del plan de trabajo 2020, que define las prioridades para invertir las nuevas contribuciones de Reino Unido, Noruega, Alemania, Suecia, Suiza e Irlanda, en los programas cobijados por la política de Paz con Legalidad en los territorios.

Las contribuciones para el 2020 del Reino Unido (US$ 10,3 millones), Noruega (US$ 8,5 millones), Alemania (US$ 3,3 millones), Suecia (US $ 1,5 millones), Suiza (US$ 500,000) e Irlanda (US$ 437,096) se suman a las contribuciones recibidas previamente de Canadá, del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, Finlandia, Corea del Sur y Chile.

Estas nuevas contribuciones serán invertidas para apoyar la estabilización de los territorios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el proceso de reincorporación de los excombatientes; la reparación integral a víctimas, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición; y la comunicación de los avances en la implementación del Acuerdo.

“El día de hoy los socios del Fondo han acordado los temas estratégicos a financiar en el 2020. Así que les queremos comunicar que seguiremos apoyando al Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, en su tarea de implementación de los PDET y los proyectos integradores territoriales con una particular atención a las iniciativas de las comunidades en temas de reconciliación”, aseveró la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Jessica Faieta.

Por su parte, el Consejero Archila resaltó que “la política de Paz con Legalidad del Presidente Iván Duque inspira confianza. Gracias a eso los distintos fondos y países que apoyan el proceso de implementación han venido adecuando sus inversiones a las prioridades que desde el Gobierno hemos señalado. Es supremamente grato y muy emocionante que los países donantes hayan anunciado que harán un incremento sustancial de su apoyo para que podamos seguir adelante construyendo paz”.

Agregó que el plan de trabajo 2020 es un reflejo de las prioridades que tiene el Gobierno Nacional.

“Tenemos los PDET. Una de las líneas de trabajo de este Fondo va a seguir apoyando proyectos grandes que tengan la posibilidad de transformar la vida de las comunidades, como proyectos productivos, terrenos y vivienda para excombatientes, así como las víctimas, que son una prioridad gigante para el Presidente Duque. También estamos hablando de reconciliación, enfoque de género y mujeres”, destacó el Consejero.

Complacido con los PDET

A su turno, el Embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin Reynolds, manifestó su complacencia por apoyar los PDET.

“Siendo el Reino Unido el mayor donante del Fondo, con 35,3 millones de dólares en total, estamos muy complacidos de seguir apoyando la estrategia PDET, que es el diálogo social más amplio e incluyente que ha desarrollado Colombia, y de contribuir a la construcción de 237 obras comunitarias que mejoran las condiciones de vida de más de 57.500 personas de 50 municipios”, subrayó el diplomático.

En el mismo contexto, el Embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, señaló que “la participación directa de las mujeres y una perspectiva efectiva de género, justicia transicional y desminado han sido desde el comienzo temas importantes para Noruega como país garante”.

Entre tanto, el Ministro Consejero de Alemania en Colombia, Klaus Botzet, aseguró que “Alemania, un socio muy comprometido con el proceso de paz y la justicia transicional, anuncia 3,3 millones de dólares más a través del Fondo Multidonante para las regiones más afectadas por la violencia”.

La Embajadora de Suecia en Colombia, Ewa Werner Dahlin, dio a conocer que “para Suecia el Fondo Multidonante representa el compromiso de la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos de Colombia en la construcción de paz y un futuro mejor”.

Mientras que la Embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann, agregó: “A través del Fondo queremos apoyar al Gobierno en la estabilización y la consolidación de la paz de los territorios, y en los muy importantes trabajos de la reincorporación y la reconciliación”.

Apoyo a las víctimas

El Fondo Multidonante ha apoyado el compromiso de Colombia de brindar una reparación integral a las víctimas, con enfoque diferencial y de género. Más de 39 mil víctimas de todo el país han recibido reparaciones individuales o colectivas en el marco de este mecanismo tripartito, apoyado por Noruega desde 2016, con más de 27 millones de dólares.

Así mismo, al anunciar la destinación de los dineros, el Fondo reconoció el papel crucial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la construcción y el sostenimiento de la paz. Por esta razón, en 2020 se va a destinar el 40% de los recursos para que estas organizaciones implementen proyectos en Colombia y le sigan apostando a la reconciliación.

Por tal razón, el Representante de la Sociedad Civil en el Fondo, Camilo Bernal, expresó sentimientos de gratitud y reconocimiento a las acciones del Gobierno Nacional para garantizar la participación activa de las organizaciones.

