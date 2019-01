Factsheet: Preguntas y Respuestas, GIFMM Colombia - Enero 2019

¿Qué es el GIFMM Colombia?

El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) fue creado a finales del 2016. Es coliderado por OIM y ACNUR. Funciona como un espacio de coordinación para la respuesta a la situación de refugiados y migrantes en Colombia. Tiene 46 miembros, incluyendo agencias de Naciones Unidas, ONGs y el Movimiento de la Cruz Roja. El GIFMM tiene como objetivo principal coordinar la respuesta a las necesidades de refugiados, migrantes, retornados y poblaciones de acogida, de forma complementaria con el Gobierno.

¿Cuáles son los objetivos específicos del GIFMM?

Servir como espacio de articulación y coordinación de sus miembros, con el fin de facilitar una respuesta operacional conjunta, asegurando su coherencia y efectividad y la articulación con la respuesta estatal, basada en los derechos de las personas en necesidad de protección internacional y población migrante.

Asegurar que refugiados y migrantes accedan en condiciones de igualdad los servicios y recursos humanitarios disponibles sin discriminación ni distinción por edad, género o diversidad.

En sus acciones, el GIFMM opera a través de un enfoque de derechos y comunitario, que promueva relaciones positivas y constructivas con las comunidades de acogida.

¿Cómo se coordina el GIFMM con la plataforma regional y con otros espacios de coordinación en Colombia?

El GIFMM es la expresión nacional de la Plataforma Regional para los Refugiados y Migrantes Provenientes de Venezuela y tiene a su cargo la implementación del Capítulo Colombia del Plan Regional (RMRP). El GIFMM trabaja de forma con los espacios interagenciales de coordinación existentes que son relevantes frente a sus funciones, buscando organizar reuniones correlativas (backto-back). A nivel nacional, el GIFMM trabaja estrechamente con el Coordinador Residente en la coordinación estratégica y política. A nivel local, los GIFMM locales aseguran la respuesta local coherente y efectiva.

¿Cuáles son los GIFMMs locales?

Los GIFMMs locales son la expresión territorial de la plataforma nacional. Son los espacios de coordinación estratégica de la respuesta operacional a nivel local, trabajando cercano con los mecanismos de coordinación de las autoridades a nivel local.

Actualmente hay 9 GIFMMs locales en La Guajira, Atlántico, Arauca, Cesar,

Norte de Santander, Nariño y Valle de Cauca, Bogotá y Antioquia, además estos GIFMMs locales cubren los departamentos de Magdalena, Bolívar.

¿Quiénes son los miembros de GIFMM?

Acción Contra el Hambre (ACH), ACNUR (co-lead), Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Americare, Ayuda en Acción, BLUMONT, Caritas Germany, Caritas Suiza, Consejo Danés para Refugiados (DRC), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Noruega, Diakonie, Food and Agriculture Organisation (FAO), Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), Halu, Humanity & Inclusion, ICRC, IFRC, ILO, iMMAP, International Rescue Committee (IRC), Mercy Corps, OCHA, OIM (Co-lead), OHCHR, ORC, OXFAM, PAHO/OPS, Plan International, Pastoral Social, RET International, Save the Children, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Latin America and Caribbean, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Colombia, Terre des Hommes Lausanne (TdH), TECHO, UNFPA, UN Women, UNICEF, UN Habitat, UNDP, War Child, World Vision.