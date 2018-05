Ex combatientes de Farc se estrenan como proveedores del Plan Mundial de Alimentos

Venden frutas, verduras y hortalizas que cultivan en una granja en Conejo. Su producido va a parar a escuelas de La Guajira, donde el PMA atiende el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Fonseca, Guajira, 29 de mayo de 2018. Los niños de 22 escuelas de la Guajira, consumen bananos, tomates, pimentón, cebollas y pepinos cultivados por unos 50 ex combatientes de las Farc, en la Granja Agrícola Nueva Colombia, en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, en la Guajira.

Aunque la granja existe desde hace un año, cuando la guerrilla de las Farc entregó las armas para iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil y en ella se realizan otros cuatro proyectos productivos, solo hasta hoy (martes) inauguraron la infraestructura (un centro de acopio, una bodega de insumos y una oficina) con la que formalizaron su entrada como proveedores formales del Programa Mundial de Alimentos, PMA.

Desde hace dos meses los ex combatientes venden todo el producido de esta granja al PMA, que al estar a cargo de los programas de Alimentación Escolar de la Guajira, los usa como insumos para los desayunos de los niños.

Jessica Faieta, Representante Especial Adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefa Adjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), fue la encargada, junto a Deborah Hines, Representante del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de cortar la cinta que inaugura formalmente este proyecto de la granja y la alianza que les permite a los ex combatientes asegurar la venta de su cosecha y de paso trabajar en favor de la nutrición de los niños de la Guajira.

También participaron de la inauguración Anna Pont, jefa de la Oficina Regional en Valledupar de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia; el alcalde del municipio de Fonseca, Misael Arturo Velásquez, y Milton Toncel (Joaquín Gómez) por parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

Hechos concretos

Wilfran Martínez, ex combatiente de Farc y hoy gerente de producción de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia, cuenta que la granja empezó con sembrados de yuca, maíz y frijol, pero hubo inconvenientes por la falta de asistencia técnica, “tuvimos pérdidas, por no tener mercado ni conocimiento. Hoy, que ya estamos capacitados, produciendo y hablando de hechos concretos, los ex combatientes estamos motivados y redoblando esfuerzos porque sabemos que tenemos asegurados los mercados”.

Joaquín Gómez, por otro lado, dijo que el PMA, “sin tanto aspaviento, ha logrado resultados de vital importancia para los reincorporados”.

Jessica Faieta, representante especial adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas y jefa adjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), por su parte, resaltó que “este es un ejemplo de iniciativa; estos son proyectos con resultados concretos en los que los miembros del ETCR han hecho sus propios esfuerzos para ayudar a la reincorporación de sus ex combatientes. Estas alianzas deben replicarse en otros espacios porque son de gran importancia para la paz de Colombia”.

Por: Jorge Quintero, Oficial de Información Pública - regional Valledupar. Misión de Verificación de la ONU en Colombia.