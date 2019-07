Evaluación de daños y análisis de necesidades en seguridad alimentaria y nutricional: crisis migratoria Colombo - Venezolana departamentos de Cesar y Nariño, Colombia - mayo 2019

CONTEXTO

La región de Latinoamérica nunca había experimentado un éxodo como la que se ha vivido con la actual crisis migratoria proveniente de Venezuela. De acuerdo con los datos de la plataforma regional, a febrero de 2019, en Colombia se encontraban más del 45% de la población proveniente de Venezuela con estatus regular, seguido por Chile con el 14.4% y Perú 13.2%.

A corte de 31 de marzo de 2019, se encontraban 1.260.594 venezolanos en Colombia, 770.975 en estado regular y 489.619 en estado irregular. Aunque la presencia de personas provenientes de Venezuela aún se concentra en las zonas de frontera, a diferencia de la dinámica migratoria del año pasado, se ha evidenciado un desplazamiento de los migrantes hacia el centro y suroeste del país, encontrándose que el 22% de esta población se encuentra en la ciudad de Bogotá, y específicamente en los departamentos de Cesar y Nariño, hay 34.822 y 3.129 migrantes.

La situación en Nariño es particular dado que la mayoría de los migrantes que llegan a este departamento lo hacen con la intención de continuar su trayecto hacia otros países de la región como Ecuador, Perú o el cono sur. La mayoría de ellos se concentra en municipios como Pasto e Ipiales, el primero por ser la capital del departamento y ofrecer mayores oportunidades para las personas de adquirir algún recurso para continuar el trayecto, y el segundo por ser el municipio limítrofe con Venezuela. La dinámica para los migrantes en este departamento suele cambiar constantemente, muchos de ellos se encuentran estado irregular o no cumplen con los requisitos de entrada exigidos por Ecuador, lo que los lleva a tomar pasos irregulares o incluso intentar cruzar la frontera por el departamento de Putumayo, y por otro lado, el vecino país en ocasiones modifica la documentación válida y permitida para el ingreso a su país, ocasionando que las personas que no cuenten con ellos, se queden en Nariño en condiciones de calle.

Evaluaciones de necesidades realizadas en este departamento por el PMA en septiembre de 2018, realizada a migrantes que se encontraban en 3 albergues y en el puente internacional de Rumichaca en Ipiales, evidenció que el 60% de los migrantes en tránsito peatonal, se encuentra en alta vulnerabilidad y en alto riesgo de inseguridad alimentaria, y el 34% se encuentra en muy alta vulnerabilidad. Dentro de las estrategias de supervivencia adoptadas por estas personas ante la escasez de alimentos, el 70% reducía el número de comidas al día, así como en el tamaño de las porciones, los 7 días a la semana.

Por otro lado, la situación de los migrantes proveniente de Venezuela en el departamento del Cesar es incierta, debido a que no se cuentan con evaluaciones de necesidades o información que pueda dar cuenta de sus principales necesidades humanitarias. Reportes de prensa indican que la mayoría de los venezolanos se encuentran ubicados en la ciudad de Valledupar, capital del departamento, en acciones relacionadas al trabajo informal, sin embargo, su situación es desconocida.

La situación de la población migrante ubicada en zonas rurales de los departamentos de Nariño y Cesar es todavía más invisible, pues la escasa información que se encuentra de estas regiones no permite tener ni siquiera indicios de sus principales necesidades en seguridad alimentaria o en otros sectores, que, sumado al contexto de conflicto armado interno que presentan ambos departamentos, concentrado en mayor medida en las zonas rurales, puede dar a entender que además de grandes necesidades humanitaria, se encuentran expuestos a grandes riesgos frente a los grupos armados ilegales.