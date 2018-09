En el marco de la Semana por la Paz, medios en Valledupar recibieron a excombatientes de FARC

Equipo de prensa del ETCR de Pondores, de La Guajira, participó de consejo de redacción del diario El Pilón, y estuvo al aire en una emisión de Radio Cardenal, en Valledupar, Cesar.

“Siempre trabajé desde el arte y la cultura, esas fueron mis armas antes y esas siguen siendo mis armas ahora”, así respondió Virginia Lobo, una excombatiente de Farc, a la pregunta de un periodista de Sistema Cardenal que, por primera vez, recibió a un equipo de prensa de Farc en Valledupar, Cesar, en el marco de la Semana por la Paz.

Durante media hora de emisión, Virginia Lobo y Tatiana Sáez, parte del equipo de prensa de Farc, les contaron a los vallenatos cómo va el proceso de reincorporación en la Costa Caribe y cómo en esta región se han impulsado importantes proyectos productivos de la mano de la comunidad y de los excombatientes.

Virginia tiene 27 años y 13 de estar en Farc. Es Barranquillera, y en la guerrilla fue una de las encargadas de capacitar a locutores y periodistas que trabajaban en Voz de la Resistencia, la emisora clandestina que tenía las Farc-EP. Enseñaba guiones, vocalización y también trabajaba con emisoras comunitarias legales. Su trabajo, como dice ella, se realizaba desde el arte y la cultura. Así como lo hace ahora. Su sueño siempre fue estudiar periodismo, pero por cuestiones de la vida no lo pudo estudiar, y terminó ejerciéndolo desde la ilegalidad, escondida, en la selva, o en barrios de Barranquilla, como parte del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3) de las Farc.

Hoy ya es una ciudadana, legal, que ejerce el periodismo siendo la jefe de comunicaciones del ETCR de Pondores, liderando el equipo de prensa. Ella escribe comunicados de prensa, es maestra de ceremonias, canta y hace teatro. Su trabajo son las relaciones públicas y mantener, con ayuda de su equipo, informados a los medios locales de las actividades que ocurren en el Espacio Territorial.

“Estoy muy feliz de estar aquí en El Pilón porque mi sueño era ser como ustedes. Desde el colegio quería escribir para la prensa, pero en Barranquilla la carrera más barata costaba 1’500.000 pesos el semestre, muy lejos de las posibilidades de mi papá. Me tocó la universidad pública, y decidí estudiar filosofía, terminé, pero no me gradué, pero me dediqué al periodismo, pero en la clandestinidad. Estoy muy feliz porque los diálogos de paz me permiten estar aquí”, contó Virginia muy conmovida a los periodistas del periódico.

Tatiana Sáenz, enfermera en las filas de las Farc y ahora fotógrafa y camarógrafa del ETCR también compartió su experiencia de vida y agradeció a los periodistas por la invitación. “Para mí esta es una experiencia muy bonita. Es muy importante poder tener la oportunidad de intercambiar ideas con las personas que informan a la comunidad y que ellos nos puedan escuchar”, dijo Tatiana.

Andrés Llamas, jefe de redacción de El Pilón, explicó que en el diario “quisimos propiciar la experiencia para que ellos se sentaran en la sala de redacción, en una emisora, ya no como combatientes, sino como civiles que le apuestan a la reincorporación y la paz”.

La visita fue acompañada y facilitada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que se ha sumado a la Semana por la Paz generando espacios de acercamiento y reconciliación.

Por: Jorge Quintero, Oficial de Información Pública, regional Valledupar. Misión de Verificación de la ONU en Colombia