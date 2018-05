En el Huila 52 víctimas recibieron su indemnización

La Unidad para las Víctimas realizó este viernes una nueva jornada de notificación y entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado del Huila.

NEIVA

La Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de cartas de indemnización a 52 víctimas del conflicto armado que habitan el departamento, en una ceremonia que se cumplió en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Neiva.

Dichas indemnizaciones administrativas ascienden a más de $232 millones de pesos y representan una medida del Estado colombiano que se entrega como compensación económica por desplazamiento forzado y homicidio sufridos en medio del conflicto armado. Los beneficiados son víctimas provenientes de Neiva y los municipios de Pitalito y Guadalupe.

Durante el evento, la Unidad extendió un mensaje de dignificación en el que exaltó a las víctimas por su resiliencia y ejemplo en la construcción de la paz en el territorio nacional.

Posteriormente se realizó una charla de educación financiera para la inversión adecuada de los recursos en cuatro líneas de inversión: vivienda, proyectos productivos o ideas de negocios, adquisición de inmuebles rurales y estudio.

Don José*, un campesino del municipio de Guadalupe, expresó su alegría al contar con los recursos de la indemnización para sembrar café y mejorar las condiciones de vida de su familia. “A los cafeteros siempre les compran su cosecha y no pierden nada, les dan asistencia técnica, les ayudan con la siembra y la cosecha. Por eso yo también quería sembrar café y ahora con mi indemnización al fin lo puedo hacer”.

En la jornada también se socializó la estrategia ‘Ojo con el Fraude’, que busca prevenir a las víctimas para que no sean engañados por personas inescrupulosas. La estrategia los invita a no hacer pública la información sobre el pago, no permitir que extraños le ayuden en el trámite de su transacción bancaria, pedir el acompañamiento de la Policía Nacional para el retiro de los recursos y utilizar sus cuentas de ahorro para conservar su dinero mientras lo invierten.

*Nombre cambiado por solicitud de la víctima