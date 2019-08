Emprendimientos que transforman vidas

Elizabeth Yarce Ospina y Melissa Jaimes

Oficiales de Información Pública

Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Excombatientes de Farc presentaron sus emprendimientos por la paz en el inicio del ciclo de conferencias “Reincorporación que transforma vidas” en la Universidad EAFIT, con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN-, Proantioquia, la Alianza EPM-PNUD, y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El próximo 3 de septiembre se realizará segunda conferencia con experiencias de turismo en la reincorporación.

El jueves 19 de septiembre cierra la programación con “el rol del sector empresarial y la academia en la construcción de paz”, un espacio que reunirá a fundaciones y a empresarios con experiencias en torno a la transformación social y económica de los territorios.

En Miranda, norte de Cauca, no tuvieron servicio de energía durante una semana. Eso no impidió que con linternas y algunas velas, las mujeres cosieran durante el día y la noche su producto más preciado: “las muñecas combatientes por la vida”.

“Necesitábamos confeccionarlas y tenerlas listas para presentarlas y venderlas en Medellín y así lo hicimos. No dormimos pensando en conocer la ciudad y contar nuestra historia porque en medio de todo tenemos un gran compromiso con la paz y que esto funcione”, expresó Francy Estela Restrepo mientras exhibía las muñecas de trapo, en compañía de la joven indígena, Melaus Puchirima.

“Me gusta aprovechar los espacios en los que podemos contar nuestra historia, y hablar de nuestros esfuerzos por la reincorporación. Con el acompañamiento de muchas personas, el proyecto de las muñecas se hizo visible. Es un reflejo de que cuando hay voluntad y queremos construir paz entre todos, no hay obstáculos. Hay en este momento nueve mujeres, cuatro de la comunidad y cinco excombatientes. Tenemos víctimas y adultos mayores”, agregó Francy Estela Restrepo.

Por primera vez, las muñecas confeccionadas por excombatientes de Farc y campesinas de la comunidad, como Francy Estela, fueron presentadas en Medellín en el inicio de ciclo de conferencias “Reincorporación que transforma vidas” que realiza la Universidad EAFIT con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN-, Proantioquia, la Alianza EPM-PNUD, y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El evento reunió, además, iniciativas de producción de café como las de Marquetalia e Icononzo, en Tolima; y Café Paramillo, de Ituango; Confecciones La Montaña, de Anorí y la piscicultura, de Mutatá, en Antioquia.

Al tiempo que se exhibió una feria de productos, se realizó un panel académico en el que las personas en proceso de reincorporación compartieron cómo se transformaron sus vidas, las de sus familias y las comunidades con el Acuerdo de Paz.

“Somos cerca de 130 personas que empezamos a construir el caserío en Mutatá. Con nuestra propia renta básica logramos transformar el predio y adelantar la iniciativa piscícola. Así logramos que el Gobierno y las organizaciones internacionales se interesaran por nuestro proyecto”, expresó Ferley Rodríguez, de la comunidad de San José de León, en Mutatá (Urabá antioqueño), donde conformaron la cooperativa Coofortuna para avanzar en iniciativas de piscicultura, producción agrícola y turismo. “Juntamos muchas manos, construimos la placa huella, viviendas y ahora avanzamos en un alcantarillado”, expresó.

Mientras que en la vereda Santa Lucía, en Ituango, se produce el Café Paramillo. Se trata de un proyecto que no solo involucra excombatientes de Farc, si no que ha logrado articular a pequeños productores e la región. “Entre otras cosas, insistimos en comprarle a un precio justo el café a los campesinos buscando afianzar el tema de la cooperación comunitaria. Ha tenido mucha acogida, pero se requiere fortalecer los canales de comercialización. Ha sido una reincorporación integral y ahí también entran las comunidades. En Café Paramillo trabajan víctimas, excombatientes y campesinos, y también compramos café a otros campesinos”, indicó Andrés Zuluaga, en proceso de reincorporación.

Añadió que no solo el café se está abriendo mercado. “Me siento muy orgulloso de hacer parte de Confecciones La Montaña. Confeccionamos no solo maletines y morrales de viaje. También hacemos ropa deportiva y se está solicitando el producto. Ese bolso que cargábamos en la guerra se ha transformado en un elemento civil, tanto que hoy no damos abasto con la cantidad de pedidos que tenemos.”, dijo al referirse a la iniciativa que surgió en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha, en Anorí, en el nordeste de Antioquia.

La sastrería de La Plancha de donde surgió Confecciones La Montaña sirvió en el pasado para confeccionar prendas de guerra. Hoy cosen sudaderas, bolsos, maletines, morrales, riñoneras y otros elementos. "En este momento somos 12 los que confeccionamos”, destacó María de los Ángeles Tapasco, quien avanza en su reincorporación en esta región.

Se transforman vidas

Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Humanidades de EAFIT, resaltó la importancia de la academia y de la sociedad en este proceso. “Es importante que en Colombia se desarrolle conciencia alrededor de lo que implica la reinserción a una sociedad, la reincorporación como tal, que no se limita solo a proyectos productivos. Esto va más allá, pero hemos podido comprobar que estas iniciativas son una manera de mostrar los avances de este proceso”, dijo.

Diego Flórez, subdirector técnico de la Agencia de Reincorporación y Normalización, del Gobierno insistió en la importancia de estos espacios académicos y en que la sociedad se acerque al tema.

“En Antioquia tenemos una población de más o menos 1.330 personas en proceso de reincorporación. Ya contamos con 5 proyectos colectivos”, expresó.

El jefe regional en Medellín de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Francesc Claret, destacó la realización de esta conferencia, con énfasis en los emprendimientos para la paz, como una forma de visibilizar el trabajo de hombres y mujeres en los territorios donde se está tejiendo una esperanza.

“No solo se transforma la vida de las personas que desde hace 3 años firmaron un Acuerdo de Paz; transforma la vida de sus familias que después de estar alejadas ahora se pueden reunir. Transforma la vida de hombres y mujeres que ahora son padres y madres y tienen como plan de vida criar a sus bebés. Transforma la vida de jóvenes que hace 2 años hicieron una dejación de armas y hoy se están graduando de primaria y bachillerato y algunos incluso como auxiliares de odontología y promotores rurales de salud. Transforma la vida de quienes dejaron los fusiles y hoy en día no solo siembran el campo de maracuyá, ají, lulo, piñas y café, si no que le apuestan a la innovación con la producción de muñecas, mochilas o hasta construyen alcantarillados”, indicó.

“Transforma la vida de las comunidades cercanas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, como ocurre en Llano Grande, Dabeiba, donde antes del Acuerdo de Paz había 20 niños en la escuela y hoy ya son 70 los que asisten a clases. Transforma la vida de los miembros de la Fuerza Pública y con satisfacción en los hospitales militares reportan una considerable reducción de ingreso de heridos en combates. El Acuerdo de Paz ha permitido salvar miles de vidas y ha generado oportunidades para que las víctimas y sus familias obtengan reparación y justicia, así como para el desarrollo económico de vastas zonas del país que han sido devastadas por la guerra durante decenios”, agregó.

Esta transformación de vidas es histórica y así lo expresó el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien invita a los colombianos y colombianas a trabajar juntos y a sostener un diálogo inclusivo ante los nuevos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, renueva el compromiso y la determinación de las Naciones Unidas para ayudar a hacer realidad sus aspiraciones de un futuro más pacífico.