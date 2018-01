Declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres a la comunidad en Mesetas – Meta

Mesetas - Meta, Enero 14 de 2018. Señoras y señores, amigas y amigos todos. Para mí es un enorme honor y una enorme satisfacción estar hoy aquí con todos vosotros en Mesetas.

Esta es una visita de solidaridad y de compromiso: Solidaridad con el pueblo colombiano, con Colombia. Y compromiso con la construcción de la paz y con el apoyo total de Naciones Unidas a la construcción de la paz en Colombia.

Tuve ayer reuniones muy importantes con el presidente de la república y su gobierno, con los dirigentes de las FARC y también con la conferencia episcopal. Y hay una cosa que quería transmitirles: todos sabemos que un proceso de construcción de paz no es fácil, todos sabemos que hay dificultas, que hay obstáculos, incluso hay unos [Boicots] hay imperfecciones, hay retrasos pero lo que para mí fue muy claro; fue el compromiso total del gobierno y de las FARC con la construcción de la paz.

E independientemente de todas las dificultades, de todos los problemas, de todos los retrasos, de todas las imperfecciones, este compromiso es un hecho histórico no solamente para Colombia, para Latinoamérica, es un hecho histórico para el mundo, donde desafortunadamente tantos conflictos [en sentido] continúan.

Y quiero aquí [prestar] homenaje al coraje del gobierno y de las FARC en asumir este proceso de construcción de la paz. Muchos piensan que para hacer la guerra es necesario coraje, lo que es verdad es que el coraje que es más difícil y más necesaria es el coraje de aquellos que se comprometen con la paz, y quiero aquí rendir homenaje a todos los que están comprometidos con la paz en Colombia y manifestarles todo el apoyo de Naciones Unidas. Pero creo que como fue dicho muy bien por los distinguidos representantes de las comunidades de la sociedad civil aquí, esta es también una oportunidad única para Colombia.

Yo trabajo con Colombia desde hace 12 años, cuando empecé mi labor como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y siempre me sentí en una Colombia que no estaba en paz, también todos los problemas de un país que no era un país igual, en que había áreas muy desarrolladas y áreas muy abandonadas, yo creo que esta es una enorme oportunidad como fue afirmado por las señoras y los señores que hablaron, para que el estado esté presente en todo el territorio de Colombia y la presencia del estado no es solamente una presencia administrativa, una presencia de seguridad, que es muy importantes, la presencia del estado es la educación, es la salud, son las infraestructuras, las garantías de acceso de los productores agrícolas a los mercados con las vías de comunicación que son necesarias, eso es [el]esencial de la presencia del estado.

No hay paz sin desarrollo, no hay paz sin la posibilidad de crear condiciones de prosperidad también para las comunidades.

Pero por otro lado la oportunidad para una democracia totalmente inclusiva.

Yo cuando era joven y me interesaba mucho por cuestiones de filosofía política, me impresionó mucho un autor alemán además que decía que el esencial de la democracia no son las elecciones cada cuatro años o cada cinco años, el esencial de la democracia es el diálogo permanente entre el sistema político, los responsables políticos y las comunidades, la sociedad civil para que las decisiones que en cada momento se toman puedan reflejar también la experiencia, el conocimiento, las aspiraciones y las necesidades de las comunidades en todo el territorio de un país.

Y creo que esta oportunidad hoy, es la oportunidad no solamente de hacer que el estado esté presente en todo el territorio, hay que acelerar todos los procesos en ese sentido y Naciones Unidas está en total disposición del gobierno y el pueblo de Colombia para hacerlo, pero también crear las condiciones de una democracia verdaderamente inclusiva en todo el territorio nacional.

Yo estoy seguro que la determinación del pueblo colombiano, ahora hay una palabra que está muy a la moda, es resiliencia, que es la capacidad de resistir a todo, de sufrir todo y mantener la determinación a continuar a trabajar. Yo creo que si hay un pueblo que ha dado un extraordinaria lección al mundo de resiliencia, es el pueblo colombiano y por eso estoy seguro que Colombia va a ganar este desafío, yo estoy seguro que dentro con todas las dificultades, con todos los obstáculos, no hay milagros, las cosas no se hacen de un día al otro pero que Colombia va a cambiar profundamente en beneficio de todo el pueblo colombiano y el compromiso de Naciones Unidas es estar aquí con vosotros totalmente apoyando todos los esfuerzos de las autoridades pero también de las asociaciones populares en este sentido.

Quiero agradecer a todos la hospitalidad magnífica con que me han brindado es dejarles todos los éxitos en vuestra labor, estar seguro que un día dentro de algunos años tendré la oportunidad y aquí regresar a ver una zona donde todos los recursos magníficos que me han hablado estén explotados en beneficio del pueblo, de las comunidades, de los distintos grupos que constituyen esta extraordinaria comunidad de mesetas.